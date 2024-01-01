Китайська Audi Sportback зовсім не схожа на європейську

З’явилася інформація про новий Audi E5 Sportback. Потужний електричний універсал стане першою моделлю автовиробника без емблеми з чотирма кільцями. Про новий електромобіль Audi, як пише focus.ua, розповіли на сайті CarNewsChina.

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Audi E5 Sportback — обтічний спортивний універсал із довгим капотом, високою віконною лінією та плавними формами кузова. Також привертають до себе увагу вузькі фари і ліхтарі. Заднє скло прикрите великим спойлером.

Розміри Audi E5 Sportback:

довжина – 4881 мм;

ширина – 1960 мм;

висота – 1479 мм;

колісна база – 2950 мм.

У салоні на всю ширину передньої панелі встановили дисплей. Крім того, у випадку вибору камер замість дзеркал заднього виду встановлюють ще пару моніторів. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю.

Універсал Audi E5 Sportback запропонують у задньопривідних версіях потужністю 299 і 407 к. с. та повнопривідних варіантах на 578 та 787 сил. Найпотужніший варіант стартуватиме до 100 км/год за 3,4 с.

Батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечить запас ходу до 770 км. 800-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку: поповнити запас ходу на 370 км можна буде за 10 хвилин.