Китайская Audi Sportback совсем не похожа не европейскую

Появилась информация о новом Audi E5 Sportback. Мощный электрический универсал станет первой моделью автопроизводителя без эмблемы с четырьмя кольцами. О новом электромобиле Audi, как пишет focus.ua, рассказали на сайте CarNewsChina.

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Audi E5 Sportback - обтекаемый спортивный универсал с длинным капотом, высокой оконной линией и плавными формами кузова. Также привлекают к себе внимание узкие фары и фонари. Заднее стекло прикрыто большим спойлером.

Размеры Audi E5 Sportback:

длина – 4881 мм;

ширина – 1960 мм;

высота – 1479 мм;

колесная база – 2950 мм.

В салоне на всю ширину передней панели установили дисплей. Кроме того, в случае выбора камер вместо зеркал заднего вида устанавливают еще пару мониторов. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью.

Универсал Audi E5 Sportback предложат в заднеприводных версиях мощностью 299 и 407 л.с. и полноприводных вариантах на 578 и 787 сил. Самый мощный вариант будет стартовать до 100 км/ч за 3,4 с.

Батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечит запас хода до 770 км. 800-вольтная архитектура позволит сверхбыструю зарядку: пополнить запас хода на 370 км можно будет за 10 минут.