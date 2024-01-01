ABT возродила культовый Audi Quattro

Компания ABT только что представила возрожденный Audi Quattro. Автомобиль сохранил классический дизайн 80-х годов, но получил современный силовой агрегат. Презентация состоялась на мероприятии “Friends of ABT” в Германии.

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Как пишет Carscoops, сначала тюнер представил лишь 25 автомобилей, которые раскупили всего за 3 часа. Спрос покупателей был настолько высоким, что ABT была вынуждена увеличить производство до 30 единиц. Модель от ABT получила уникальный кевларо-углеродный обвес с новыми крыльями и бамперами.

Обновление также включает уникальную решетку радиатора, вентилируемый капот и большой спойлер. В то же время в салоне установили ковшеобразные сиденья и скрытый каркас безопасности. Владельцы смогут персонализировать салон с помощью индивидуальной программы ABT, что гарантирует, что никакие два автомобиля не будут абсолютно одинаковыми.

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Под капотом инженеры тюнинг-ателье установили 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор от современных моделей RS, вероятно, от RS 3. Он выдает впечатляющие 530 л.с., что почти втрое больше, чем выдавал мотор оригинального Audi Quattro, генерировавший всего 200 лошадиных сил.

Также автомобиль получил антиблокировочную систему тормозов. Кроме того, компания говорит, что каждое авто будет иметь уникальную настройку шасси, что гарантирует, что каждый автомобиль будет создан на заказ.

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Стоимость такого авто остается секретом, хотя очевидно, что данная модель не дешевая. К слову, глава ABT Ганс-Юрген Абт отметил, что чрезвычайно положительная реакция клиентов на эту реставрацию Quattro добавила команде смелости исследовать другие идеи.