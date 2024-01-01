ABT відродила культовий Audi Quattro

Компанія ABT щойно представила відроджений Audi Quattro. Автомобіль зберіг класичний дизайн 80-х років, але отримав сучасний силовий агрегат. Презентація відбулась на заході “Friends of ABT” в Німеччині.

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Як пише Carscoops, спершу тюнер представив лише 25 автомобілів, які розкупили всього за 3 години. Попит покупців був настільки високим, що ABT була змушена збільшити виробництво до 30 одиниць. Модель від ABT отримала унікальний кевларо-вуглецевий обвіс з новими крилами та бамперами.

Оновлення також включає унікальну решітку радіатора, вентильований капот та великий спойлер. Водночас в салоні встановили ківшеподібні сидіння та прихований каркас безпеки. Власники матимуть можливість персоналізувати салон за допомогою індивідуальної програми ABT, що гарантує, що жодні два автомобілі не будуть абсолютно однаковими.

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Під капотом інженери тюнінг-ательє встановили 2,5-літровий п’ятициліндровий турбомотор від сучасних моделей RS, ймовірно, від RS 3. Він видає вражаючі 530 к.с., що майже втричі більше, ніж видавав мотор оригінального Audi Quattro, що генерував всього 200 кінських сил.

Також автівка отримала антиблокувальну систему гальм. Крім того, компанія каже, що кожне авто матиме унікальне налаштування шасі, що гарантуватиме, що кожен автомобіль буде створений на замовлення.

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Вартість такого авто залишається секретом, хоча очевидно, що дана модель не дешева. До слова, очільник ABT Ганс-Юрген Абт зазначив, що надзвичайно позитивна реакція клієнтів на цю реставрацію Quattro додала команді сміливості досліджувати інші ідеї.