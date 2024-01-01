Audi готує масштабне оновлення для Q4 e-tron

Як розповідає Carscoops, попри загальне падіння продажів компанії у 12% у 2024 році, електричний кросовер Q4 e-tron був однією з небагатьох моделей бренду з гарним показником продажів, зокрема на ринку США, де він конкурує з Tesla Model Y.

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Шпигунські фотографії свідчать, що автовиробник з Інгольштадта готує рестайлінг для Q4 e-tron й вже тестує прототипи на дорогах загального використання. До слова, помічений фотографами автомобіль мав виконання Sportback.

Капот і крила виглядають майже ідентично до тих, що встановлені на поточній версії авто. Це означає, що оновлення здебільшого обмежаться новими фарами, бамперами та решіткою радіатора. До слова, новий дизайн денних ходових вогнів свідчить, що Audi, схоже, оснастила електромобіль тією ж багатосегментною технологією ДХВ, що присутня в новому A4, A6 e-tron та Q6 e-tron.

Проте, на відміну від них, Q4 e-tron не матиме розділеної оптики. Задній логотип, ймовірно, отримав підсвітку, тоді як передній залишився у традиційному виконанні. Ще одна помітна зміна - більший датчик ADAS у верхній частині лобового скла, що свідчить про те, що оновлений Q4 може отримати покращені технології допомоги водієві.

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Ймовірно, рестайлінг не принесе змін в трансмісії, оскільки у 2023 році Audi вже оновила модель, додавши їй більшої потужності для версій з одним двигуном (до 286 к.с./210 кВт) та швидшу зарядку у 175 кВт для моделей з двома електромоторами. Крім того, нещодавно автовиробник розширив лінійку Q4 e-tron базовою версією Q4 35 e-tron, яка постачається з акумулятором ємністю 55 кВт-год, що дозволяє проїхати 355 км на одному заряді.