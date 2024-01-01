Audi готовит масштабное обновление для Q4 e-tron

Как рассказывает Carscoops, несмотря на общее падение продаж компании в 12% в 2024 году, электрический кроссовер Q4 e-tron был одной из немногих моделей бренда с хорошим показателем продаж, в частности на рынке США, где он конкурирует с Tesla Model Y.

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Шпионские фотографии свидетельствуют, что автопроизводитель из Ингольштадта готовит рестайлинг для Q4 e-tron и уже тестирует прототипы на дорогах общего пользования. К слову, замеченный фотографами автомобиль имел исполнение Sportback.

Капот и крылья выглядят почти идентично тем, что установлены на текущей версии авто. Это означает, что обновления в основном ограничатся новыми фарами, бамперами и решеткой радиатора. К слову, новый дизайн дневных ходовых огней свидетельствует, что Audi, похоже, оснастила электромобиль той же многосегментной технологией ДХО, что присутствует в новом A4, A6 e-tron и Q6 e-tron.

Однако, в отличие от них, Q4 e-tron не будет иметь разделенной оптики. Задний логотип, вероятно, получил подсветку, тогда как передний остался в традиционном исполнении. Еще одно заметное изменение - больший датчик ADAS в верхней части лобового стекла, что свидетельствует о том, что обновленный Q4 может получить улучшенные технологии помощи водителю.

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Вероятно, рестайлинг не принесет изменений в трансмиссии, поскольку в 2023 году Audi уже обновила модель, добавив ей большей мощности для версий с одним двигателем (до 286 л.с./210 кВт) и быструю зарядку в 175 кВт для моделей с двумя электромоторами. Кроме того, недавно автопроизводитель расширил линейку Q4 e-tron базовой версией Q4 35 e-tron, которая поставляется с аккумулятором емкостью 55 кВт-ч, что позволяет проехать 355 км на одном заряде.