Официально представлен Audi A6 Sedan

Немецкий автопроизводитель говорит, что новый A6 Sedan отличается от Avant показателем коэффициентом лобового сопротивления, что составляет 0,23. К слову, это лучший показатель среди всех серийных моделей бренда с двигателем внутреннего сгорания.

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Общий дизайн модели ожидаемо идентичен версии в кузове универсал, дебютировавшей несколько ранее. Однако, новый A6 Sedan имеет уникальную заднюю часть с достаточно плавной линией крыши с резкой кривизной двери багажника. Задние фонари объединены световой полосой и имеют вертикальные стоп-сигналы.

Автомобиль оснащен пневматической подвеской, позволяющей регулировать высоту дорожного просвета. В обычном режиме автомобиль на 20 миллиметров ниже, по сравнению со стандартной подвеской, тогда как в спортивном режиме он способен опускаться еще на 10 мм.

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Кроме того, A6 Sedan также имеет полное рулевое управление всех колес, что значительно улучшает маневренность авто, в частности радиус разворота. На низких скоростях рулевое управление всеми колесами поворачивает задние колеса на пять градусов в противоположную сторону передним колесам.

В то же время на средних и высоких скоростях задние колеса поворачиваются в одном направлении, что обеспечивает стабильную и еще более точную управляемость. Линейка силовых агрегатов седана идентична универсалу. Семейство Audi A6 предлагается с бензиновыми или дизельными 2,0-литровыми двигателями мощностью 204 л.с., или шестицилиндровым с 3,0-литровым TFSI на 367 “лошадей”.

Эти силовые агрегаты оснащены технологией MHEV Plus, что позволяет автомобилю двигаться на электротяге на низкой скорости. Напоследок, звукоизоляцию в салоне A6 Sedan было улучшено на 30% по сравнению с его.

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Производство Audi A6 Sedan будет происходить в Некарзульме. Модель будет доступна для заказа по стартовой цене от 55 500 евро. К слову, стоимость универсала Audi A6 Avant начинается с 58 000 евро.