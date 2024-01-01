Новый Audi TT может иметь ДНК Porsche

Шпионы уже неоднократно замечали обновленный Porsche 718 Boxter, однако последние фото достойны внимания, поскольку это может быть первый взгляд на Audi TT следующего поколения.

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Как отмечает Carscoops, есть несколько косвенных доказательств этого. В частности, эти два прототипа принадлежат Audi, ведь они имеют номерной знак с буквами “IN”, указывающие на Ингольштадт. В то же время буква S свидетельствует что машины абсолютно новые и зарегистрированы недавно.

Все это вызывает вопрос, зачем Audi иметь прототипы Porsche 718 Boxster? Создание нового Audi TT на базе Porsche позволило бы Audi предложить более интересный автомобиль для водителей, поскольку предыдущие модели имели много общего с Volkswagen Golf, а TT третьего поколения базировался на платформе MQB. Кроме того, такое сотрудничество значительно снизит затраты на разработку авто.

Если предположить, что это действительно прототип Audi TT, стоит ожидать уникальный дизайн, который будет напоминать предыдущие поколения и отличать TT от Boxter. Однако, автопроизводитель может пойти другим путем и предоставить модели текущий корпоративный стиль.

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Audi не раскрывает деталей относительно будущего TT, но генеральный директор Гернот Дьолнер недавно сказал: “Я считаю, что Audi должен иметь спортивный автомобиль, поскольку это часть ДНК бренда”. Похоже, что это время наступит, хотя до выпуска серийной модели может остаться примерно два года, учитывая, что разработка преемника Audi TT, кажется, только начинается.