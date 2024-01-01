Новий Audi TT може мати ДНК Porsche

Шпигуни вже неодноразово помічали оновлений Porsche 718 Boxter, однак останні фото варті уваги, оскільки це може бути перший погляд на Audi TT наступного покоління.

Читайте також: Porsche може створити ще один бензиновий кросовер

Як зазначає Carscoops, є декілька непрямих доказів цього. Зокрема, ці два прототипи належать Audi, адже вони мають номерний знак з буквами “IN”, що вказують на Інгольштадт. Водночас літера S свідчить що автівки абсолютно нові та зареєстровані нещодавно.

Усе це викликає запитання, навіщо Audi мати прототипи Porsche 718 Boxster? Створення нового Audi TT на базі Porsche дозволило б Audi запропонувати цікавіший автомобіль для водіїв, оскільки попередні моделі мали багато спільного з Volkswagen Golf, а TT третього покоління базувався на платформі MQB. Крім того, така співпраця значно знизить витрати на розробку авто.

Якщо припустити, що це справді прототип Audi TT, варто очікувати унікальний дизайн, який нагадуватиме попередні покоління та відрізнятиме TT від Boxter. Проте, автовиробник може піти іншим шляхом та надати моделі поточний корпоративний стиль.

Також цікаво: Audi інтригує першим зображенням седана A6

Audi не розкриває деталей щодо майбутнього TT, але генеральний директор Гернот Дьолнер нещодавно сказав: “Я вважаю, що Audi повинен мати спортивний автомобіль, оскільки це частина ДНК бренду”. Схоже, що цей час настане, хоча до випуску серійної моделі може залишитися приблизно два роки, враховуючи, що розробка наступника Audi TT, здається, тільки починається.