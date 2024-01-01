Audi інтригує першими зображеннями седана A6

Audi зазначає, що седан A6 розширить сімейство успішних моделей бренду й гармонійно поєднує форму та функціональність, створюючи першокласні враження від водіння. Місяць тому німецький автовиробник вже презентував модель у версії Avant (універсал).

Детальніше: Офіційно представлено Audi A6 Avant: фото, відео

Автівка має широкий список оснащення та пропонується в якості м’якого гібрида. Покупцям доступні чотирициліндрові агрегати 2,0 TFSI/TDI на 204 к.с., тоді як флагманська версія отримала V6 TFSI об’ємом 3,0 літра, що видає 367 кінських сил.

Audi A6 Avant

Цілком ймовірно, седан матиме ідентичну лінійку двигунів. Як і універсал, нова версія в кузові седан їздитиме на платформі Premium Platform Combustion (PPC). Дана архітектура забезпечує кращу керованість та враження від водіння, адже має систему керування усіма колесами та адаптивну пневмопідвіску.

Також цікаво: Audi незабаром презентує свій найдоступніший електромобіль

Салон A6 Avant має 11,9-дюймову цифрову панель приладів, 14,5-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної систему та окремий 10,9-дюймовий екран для пасажира. Варто очікувати, що новий A6 Sedan пропонуватиме аналогічний інтер’єр. Водночас ціна версії універсал починається від 58 000 євро, тому, можливо, седан буде дещо доступнішим. Більше інформації про новий Audi A6 Sedan стане відомо після дебюту моделі 15 квітня.