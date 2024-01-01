Audi незабаром презентує свій найдоступніший електромобіль

Як повідомляє Carscoops, цитуючи німецьку газету Süddeutsche Zeitung, однією з новинок Audi у 2026 році стане електрична модель початкового рівня, подібна за габаритами на A3. За словами генерального директора Audi, вона збиратиметься на заводі в Інгольштадті.

Читайте також: Що відомо про нового конкурента BMW X7 від Audi

Поточне покоління Audi A3 було представлено у 2020 році на основі архітектури MQB і було оновлене в середині життєвого циклу торік. Інсайдери зазначають, що новий електромобіль може прийняти назву A2 E-tron або A3 E-tron й буде окремою пропозицією, яка продаватиметься разом з A3, а не замінить його.

Вірогідно, модель буде побудована на існуючій архітектурі MEB, яка вже використовується в Audi Q4 e-tron і всьому сімействі VW ID. Водночас нова платформа SSP, призначена для електромобілів, з’явиться у 2028 або 2029 роках, ляже в основу VW Golf Mk9 і майбутніх електричних ітерацій VW T-Roc, Skoda Octavia і Cupra Leon.

Також цікаво: Новий бренд AUDI незабаром покаже свій перший серійний автомобіль

Окрім майбутнього електромобіля розміром A3, генеральний директор Audi також повідомив, що компанія представить нову модель у Китаї цього квітня, яка розробляється спільно з SAIC.