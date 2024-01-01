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Audi незабаром презентує свій найдоступніший електромобіль

У 2026 році Audi A3 отримає електричний аналог. Про це повідомив очільник Audi Гернот Деллнер. Ймовірно, новий електромобіль буде побудований на платформі MEB, призначеній виключно для EV.
Модельний ряд Audi поповниться найдоступнішим електромобілем - Auto24

ФОТО: Audi|

Audi A3 TFSI e

Данило Северенчук
logo25 березня, 18:30
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Як повідомляє Carscoops, цитуючи німецьку газету Süddeutsche Zeitung, однією з новинок Audi у 2026 році стане електрична модель початкового рівня, подібна за габаритами на A3. За словами генерального директора Audi, вона збиратиметься на заводі в Інгольштадті.

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Поточне покоління Audi A3 було представлено у 2020 році на основі архітектури MQB і було оновлене в середині життєвого циклу торік. Інсайдери зазначають, що новий електромобіль може прийняти назву A2 E-tron або A3 E-tron й буде окремою пропозицією, яка продаватиметься разом з A3, а не замінить його.

Вірогідно, модель буде побудована на існуючій архітектурі MEB, яка вже використовується в Audi Q4 e-tron і всьому сімействі VW ID. Водночас нова платформа SSP, призначена для електромобілів, з’явиться у 2028 або 2029 роках, ляже в основу VW Golf Mk9 і майбутніх електричних ітерацій VW T-Roc, Skoda Octavia і Cupra Leon.

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Окрім майбутнього електромобіля розміром A3, генеральний директор Audi також повідомив, що компанія представить нову модель у Китаї цього квітня, яка розробляється спільно з SAIC.

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