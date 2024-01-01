Audi вскоре презентует свой самый доступный электромобиль

Как сообщает Carscoops, цитируя немецкую газету Süddeutsche Zeitung, одной из новинок Audi в 2026 году станет электрическая модель начального уровня, подобная по габаритам на A3. По словам генерального директора Audi, она будет собираться на заводе в Ингольштадте.

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Текущее поколение Audi A3 было представлено в 2020 году на основе архитектуры MQB и было обновлено в середине жизненного цикла в прошлом году. Инсайдеры отмечают, что новый электромобиль может принять название A2 E-tron или A3 E-tron и будет отдельным предложением, которое будет продаваться вместе с A3, а не заменит его.

Вероятно, модель будет построена на существующей архитектуре MEB, которая уже используется в Audi Q4 e-tron и всем семействе VW ID. В то же время новая платформа SSP, предназначенная для электромобилей, появится в 2028 или 2029 годах, ляжет в основу VW Golf Mk9 и будущих электрических итераций VW T-Roc, Skoda Octavia и Cupra Leon.

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Кроме будущего электромобиля размером A3, генеральный директор Audi также сообщил, что компания представит новую модель в Китае в этом апреле, которая разрабатывается совместно с SAIC.