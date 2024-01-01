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Audi вскоре презентует свой самый доступный электромобиль

В 2026 году Audi A3 получит электрический аналог. Об этом сообщил глава Audi Гернот Деллнер. Вероятно, новый электромобиль будет построен на платформе MEB, предназначенной исключительно для EV.
Модельный ряд Audi пополнится самым доступным электромобилем - Auto24

ФОТО: Audi|

Audi A3 TFSI e

Даниил Северенчук
logo25 марта, 18:30
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Как сообщает Carscoops, цитируя немецкую газету Süddeutsche Zeitung, одной из новинок Audi в 2026 году станет электрическая модель начального уровня, подобная по габаритам на A3. По словам генерального директора Audi, она будет собираться на заводе в Ингольштадте.

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Текущее поколение Audi A3 было представлено в 2020 году на основе архитектуры MQB и было обновлено в середине жизненного цикла в прошлом году. Инсайдеры отмечают, что новый электромобиль может принять название A2 E-tron или A3 E-tron и будет отдельным предложением, которое будет продаваться вместе с A3, а не заменит его.

Вероятно, модель будет построена на существующей архитектуре MEB, которая уже используется в Audi Q4 e-tron и всем семействе VW ID. В то же время новая платформа SSP, предназначенная для электромобилей, появится в 2028 или 2029 годах, ляжет в основу VW Golf Mk9 и будущих электрических итераций VW T-Roc, Skoda Octavia и Cupra Leon.

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Кроме будущего электромобиля размером A3, генеральный директор Audi также сообщил, что компания представит новую модель в Китае в этом апреле, которая разрабатывается совместно с SAIC.

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