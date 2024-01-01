Новый бренд AUDI вскоре покажет свой первый серийный автомобиль

Как сообщает Motor1, во время конференции Audi, посвященной итогам продаж в 2024 году, генеральный директор Гернот Деллнер объявил, что первый серийный AUDI появится на Auto Shanghai. Новый бренд AUDI создан “для молодых, технически подкованных клиентов”.

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Мероприятие должно состояться с 25 апреля по 2 мая, но дебют автомобиля состоится 23 апреля во время первого пресс-дня. Название модели до сих пор держат в тайне, хотя известно, что это будет серийная версия прошлогоднего концепта AUDI E.

В отличие от традиционных моделей Audi, которые доступны со всеми типами силовых установок, бренд AUDI, совместно принадлежащий SAIC и Volkswagen Group, будет исключительно электрическим. После запуска первой модели в следующем месяце в течение следующих двух лет появятся еще два автомобиля - SUV и Sportback.

Заметно, что концептуальный электромобиль E не имеет традиционной эмблемы с символическими четырьмя кольцами. Вместо этого электромобили бренда можно будет узнать по и большой надписи “AUDI”. Кроме дизайна, модели AUDI будут отличаться от глобальных автомобилей Audi иными платформами.

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Шоу-кар AUDI E базируется на новой усовершенствованной цифровой платформе, разработанной совместно с SAIC. Автомобиль оснащен батареей 100 кВт-ч с 800-вольтовой архитектурой, которая обеспечивает до 700 километров запаса хода по CLTC. Мощность модели составляет 764 л.с. и 800 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,6 секунды.