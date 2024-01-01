Volkswagen разработает внедорожник на базе Scout

Как сообщает Carscoops, по слухам Volkswagen рассматривает пикап на базе Scout Terra, тогда как Audi может получить роскошный внедорожник на основе Traveler. В своем интервью для Autocar главный технический директор Scout Буркхард Хюнке отметил, что Terra и Traveler ездят на уникальной рамной платформе, которая была разработана с нуля.

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По его словам “у Volkswagen Group нет платформы кузова на раме”, поэтому это делает архитектуру Scout довольно особенной. Разработка подобной платформы достаточно дорогостоящая, поэтому внедрение ее в модели других брендов концерна выглядит оптимальным решением.

Scout Traveler

Это помогло бы распределить расходы на разработку, а также увеличить производство на заводе Scout в Южной Каролине. Это предприятие будет способно производить до 200 000 транспортных средств ежегодно. Вряд ли Terra и Traveler будут иметь столь большой показатель продаж, поэтому можно уверенно сказать, что данные модели не нуждаются в таких годовых мощностях.

Именно поэтому, производство роскошного электрокроссовера Audi на их базе выглядит как очевидное использование имеющихся ресурсов. Кроме того, такая модель могла бы конкурировать с электрическим Mercedes-Benz G-Class и Lexus LX. Что касается бренда Volkswagen, поговаривают, что автопроизводитель стремится запустить в серию конкурента Defender.

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Однако слухи о пикапе могут иметь больше смысла, поскольку Volkswagen может предложить более доступную и массовую версию Terra. Вероятно, он будет конкурировать с Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, Ford F-150 Lightning и Ram 1500 Ramcharger.