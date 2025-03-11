Volkswagen не против возобновить производство армейских автомобилей

Исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюм сказал, что к компании еще не обращались потенциальные партнеры, но она готова "посмотреть на концепции". Это прозвучало на фоне сдвига ориентиров в сторону перевооружения Германии, вызванные опасениями, что Соединенные Штаты под управлением Дональда Трампа откажутся от поддержки с континента.

На этой волне даже компании Rheinmetall и KNDS Group взялись переоснастить заводы по производству автомобильных запчастей для производства оружия. Такую новость распространил The Telegraph.

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По мнению экономистов, автомобильные заводы могут сохранить мощности, учитывая, что экспорт автомобилей из Германии сократился вдвое и практически упал до уровня пандемии Covid.

Отвечая во вторник на вопрос, открыта ли VW, которая эксплуатирует заводы на замедленных оборотах мощностей, к производству военной техники, господин Блюм привел несколько примеров.

"Учитывая текущую геополитическую ситуацию, то, что мы видим сейчас в Германии и Европе, являются абсолютно правильными решениями в том смысле, что нам нужно инвестировать больше, чтобы снова быть в безопасности", – ответил Оливер Блюм.

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Ничего нового в том нет, поскольку в истории VW подобное уже было, "Мы делали это в прошлом. Концерн Volkswagen имеет компетенцию в автомобильной отрасли". По мнению экспертов Авто24, вероятно, Оливер Блюм имел в виду легендарный Kübelwagen (Volkswagen Typ 82), считавшийся одним из самых массовых военных автомобилей времен Второй мировой войны.

Нынешний повышенный спрос, вызванный перспективой перевооружения Европы, привел к резкому росту акций немецких оборонных компаний по мере того, как они наращивают производство. На этом фоне некоторые автомобильные заводы в Германии перепрофилируются для производства оружия, поскольку европейские производители борются с рынком, который не смог восстановиться до доковидного уровня.

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По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, с 2019 года количество новых автомобилей, проданных в Европейском Союзе, упало с 15,1 млн до 10,6 млн. Ежегодный экспорт автомобилей из Германии также упал вдвое до примерно 1,2 млн на фоне жесткой конкуренции со стороны Китая, который сейчас является крупнейшим в мире экспортером автомобилей.

Главный экономист Центра европейских реформ Сандер Тордуар сказал, что производство военной техники может стать "новым направлением бизнеса" для автопроизводителей, которые борются с трудностями.

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"Они могут делать и то, и другое. Германия потеряла половину своего чистого экспорта автомобилей, поэтому есть много простоев для наращивания электромобилей и военного производства", – сказал господин Тордуар.