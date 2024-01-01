Volkswagen Group планирует закрыть по меньшей мере три завода

Болезненный для бренда вопрос пока без положительного решения. Руководство Volkswagen Group и профсоюзы искали выход, но какого-то конкретного решения, что удовлетворяло бы все стороны, не найдено.

Согласно производственному совету, пишет verkehrsrundschau.de, сейчас рассматриваются конкретные планы массового сокращения персонала и уменьшения заработной платы. Однако это лишь отсрочит более радикальные меры.

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"Правление хочет закрыть как минимум три завода VW в Германии. С этими планами правления на кону стоят десятки тысяч рабочих мест в Volkswagen в Германии", – сказала председатель производственного совета группы Даниэла Кавалло на информационном мероприятии для коллектива в Вольфсбурге.

Правда, VW не предоставил никаких подробностей относительно конкретных мероприятий. Высшее руководство компании оправдывает меры жесткой экономии сжатым, но уже понятным всем приговором: "Ситуация серьезная".

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"Ситуация серьезная, и ответственность партнеров по переговорам огромная. Без комплексных мер для восстановления конкурентоспособности мы не сможем позволить себе значительные инвестиции в будущем", – сказал директор по кадрам Гуннар Килиан,

Федеральное правительство призвало VW Group сохранить рабочие места. В ответ на возможное закрытие заводов Volkswagen премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер также призвал к радикальному повороту в экономической политике Германии.

"Нужен план автомобильного Маршалла. Развитие VW является жестоким для Германии как автомобильного местонахождения, даже если были очевидные ошибки руководства", – сказал Зёдер Немецкому агентству прессы в Мюнхене.

В частности, Содер призвал к отмене запланированного запрета на двигатели внутреннего сгорания в ЕС и к технологической открытости, а также к приостановке всех штрафов за выброс CO 2 и отсутствию пошлин на китайские автомобили.

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В основном бренде VW в Германии работает почти 120 000 человек, примерно половина из них в Вольфсбурге. Бренд VW управляет в общей сложности десятью заводами в Германии, шесть из которых находятся в Нижней Саксонии, три в Саксонии и один в Гессене.

В сентябре VW отменил гарантированную безопасность работы, которая действовала более 30 лет. Увольнения по эксплуатационным причинам будут возможны с середины 2025 года.