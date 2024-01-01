Volkswagen прекращает производство Polo в Европе

Интересно, что производство Polo в Европе прекратилось после 40 лет. Ранее модель собиралась в Памплоне, Испания, но теперь он будет изготавливаться исключительно в Кариезе, Южная Африка.

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В то же время на испанском заводе состоится реконструкция, сосредоточена на сборке двух новых небольших электромобилей. Как передает Carscoops, один из которых будет продавать Volkswagen, а другой будет моделью от Skoda и их сборку наладят с 2026 года.

Auto News сообщает, что оба автомобиля будут использовать укороченную переднеприводную версию текущей платформы MEB, которая используется во многих других моделях Volkswagen Group.

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Новинка от Volkswagen - ID.2all, будет стоять ниже ID.3 в своей текущей линейке. Версия этого электромобиля будет предлагаться и изготавливаться вместе с родственным Cupra Raval на заводе бренда в Марторелли, Испания. В то же время небольшой электрический внедорожник от Skoda будет называться Epiq и, по прогнозам, получит стартовую цену до 25 000 евро.