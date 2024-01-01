Статистика первых регистраций авто за 8 месяцев 2024 года

Более 273 тысяч авто было завезено из-за границы в Украину за 8 месяцев 2024 года по информации Опендатабот. Volkswagen стал лидером среди всех импортируемых авто - более 30 тысяч авто в этом году. Активно пополняли свой автопарк жители столицы, Львовщины и Одесской области.

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Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве - 36 780 транспортных средств. Это 13.5% от общего количества импортированных в этом году авто. Следуют Львовщина - 28 029 автомобилей (10%) и Одесская область - 20 070 авто (7%).

Меньше всего авто ввезли и зарегистрировали на Кировоградщине (4 871 авто или 1.8%), Донецкой области (3 930 авто или 1.4%) и Херсонщине (1 644 авто или 0.6%). В прифронтовой Луганщине зарегистрировано лишь 1 045 авто - 0.4% от общего количества.

Volkswagen стал наиболее востребованной у украинцев маркой авто: 30 175 автомобилей (11%). В рейтинг также попали Renault - 20 664 авто, Audi - 16 021, Nissan - 15 051 и Bmw - 13 531 автомобилей соответственно.

В 23 из 24 областей Украины наиболее востребованной маркой авто стал Volkswagen. Исключением стала только столица: в Киеве чаще регистрируют свежепривезенные Toyota, а на Черниговщине - Renault.

Стоит заметить, что по моделям авто распределение немного другое: безоговорочно лидирует Skoda Octavia с 6 088 авто. Следуют Volkswagen Golf (5 896 авто) и Volkswagen Passat (4 903), Volkswagen Tiguan (4 760) и Mazda CХ-5 (4 251).

Популярность конкретных моделей также различается в зависимости от региона. Например, Skoda Octavia является фаворитом в Закарпатской, Черкасской, Ровенской и Житомирской областях. В восточных регионах, таких, как Харьковская, Полтавская, Сумская, Донецкая и Луганская области, больше всего регистрируют Renault Megane.

Западные области, включая Ивано-Франковскую, Винницкую, Хмельницкую, Волынскую и Тернопольскую, отдают предпочтение Volkswagen Golf.

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Mazda CХ-5 является популярной в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. А в столице, Черниговской и Николаевской областях больше всего завезено Renault Duster.

Nissan Leaf доминирует в Одесской и Черниговской областях. Львовская область отличилась своей любовью к Audi Q5, а Киевщина (за исключением столицы) - к Nissan Rogue. Кировоградская область предпочитает Volkswagen Tiguan.