В Україну вперто привозять Volkswagen, але не лише їх

Понад 273 тисячі авто було завезено з-за кордону в Україну за 8 місяців 2024 року за інформацією Опендатабот. Volkswagen став лідером серед усіх імпортованих авто — понад 30 тисяч авто цьогоріч. Найактивніше поповнювали свій автопарк жителі столиці, Львівщини та Одещини.

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Найбільше нововвезених авто зареєстрували в Києві — 36 780 транспортних засобів. Це 13.5% від загальної кількості імпортованих цьогоріч авто. Наслідують Львівщина — 28 029 автомобілів (10%) та Одещина — 20 070 авто (7%).

Найменше авто ввезли та зареєстрували на Кіровоградщині (4 871 авто або 1.8%), Донеччині (3 930 авто або 1.4%) та Херсонщині (1 644 авто або 0.6%). У прифронтовій Луганщині зареєстровано лише 1 045 авто — 0.4% від загальної кількості.

Volkswagen став найбільш запитаною в українців маркою авто: 30 175 автомобілів (11%). До рейтингу також потрапили Renault — 20 664 авто, Audi — 16 021, Nissan — 15 051 та BMW — 13 531 автівок відповідно.

У 23 з 24 областей України найбільш популярною маркою авто став Volkswagen. Винятком стала лише столиця: у Києві частіше реєструють свіжоввезені Toyota, а на Чернігівщині — Renault.

Варто зауважити, що за моделями авто розподіл трохи інший: беззаперечно лідирує Skoda Octavia із 6 088 авто. Наслідують Volkswagen Golf (5 896 авто) та Volkswagen Passat (4 903), Volkswagen Tiguan (4 760) та Mazda CХ-5 (4 251).

Популярність конкретних моделей також різниться залежно від регіону. Наприклад, Skoda Octavia є фаворитом у Закарпатській, Черкаській, Рівненській та Житомирській областях. У східних регіонах, таких, як Харківська, Полтавська, Сумська, Донецька та Луганська області, найбільше реєструють Renault Megane.

Західні області, включно з Івано-Франківщиною, Вінниччиною, Хмельниччиною, Волинщиною та Тернопільщиною, віддають перевагу Volkswagen Golf.

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Mazda CХ-5 є популярною в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. А у столиці, Чернігівській та Миколаївській областях найбільше завезено Renault Duster.

Nissan Leaf домінує на Одещині та Чернігівщині. Львівська область відзначилась своєю любов’ю до Audi Q5, а Київщина (за виключенням столиці) — до Nissan Rogue. Кіровоградська область надає перевагу Volkswagen Tiguan.