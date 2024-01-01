Які автомобілі з США купували українці у липні: статистика

ФОТО: УкрАвтопром|
Tesla Model 3
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19 серпня, 11:25
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21% вживаних легковиків, що у липні перейшли на українські номери були з США, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з липнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився майже на 75%.
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Найбільша частка з цієї кількості (44%) - машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 37%. Гібридні - 7%. Дизельним та авто з ГБО належить по 6%.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 - 418 од.;
- Tesla Model Y - 401 од.;
- Ford Escape - 280 од.;
- Volkswagen Passat - 248 од.;
- Jeep Cherokee - 245 од.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року.