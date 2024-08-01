На ринок США "викинуть" десятки тисяч вживаних Tesla

Hertz вирішила позбутись автопарку електромобілів, адже Tesla почала знижувати ціни на Model 3 і Model Y у 2022 і 2023 роках, що призвело до падіння вартості перепродажу автомобілів компанії, позбавивши її головного джерела надходження прибутку.

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До того ж Hertz виявила, що витрати на ремонт та обслуговування виявилось суттєво вищими, ніж очікувалось. Водночас ринок вторинних електромобілів істотно змінився. Як повідомляє Electrek, вживані Tesla Model Y та Model 3 почали втрачати до 50% від своєї початкової вартості.

Негативна тенденція продовжується. Hertz зараз спостерігає амортизацію на одиницю в 600 доларів на місяць, тому, після публікації своїх прибутків, компанія оголосила, що прискорить продажі автомобілів Tesla.

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Керівництво Hertz очікує, що оновлення автопарку буде суттєво завершено до кінця 2025 року. Зараз замість Tesla компанія використовує електромобілі Polestars, Kia EV6, Chevrolet Bolt та Chevrolet Silverado EV.