Після того, як план Hertz з електрифікації власного автопарку провалився, компанія виставила на продаж 20 000 електромобілів. Попит на вживані Tesla виявися чудовим, тому компанія вирішила продати ще 10 000 авто.

У 2021 році керівництво Hertz уклало угоду з Tesla про придбання 100 тисяч електромобілів. Переважно це були Model 3 та дорожчі Model S. Однак, через зниження цін на електромобілі, яке ініціювала Tesla, ринок вживаних автомобілів дестабілізувався й Hertz опинилась в скрутному становищі.

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Згідно зі звітів компанії, амортизація її автопарку підскочила на 588 мільйонів доларів, порівняно з 2023 роком. Це призвело до катастрофічних збитків в 392 мільйона доларів за перший квартал 2024 року.

Річ у тім, що раніше Hertz отримував прибуток, продаючи вживані автомобілі, після того, як вони досягнуть певного пробігу в сервісі з оренди. Знецінення вживаних електромобілів Tesla унеможливило це.

У березні головний виконавчий директор Hertz Стівен Шеєр залишив посаду. На його місце було обрано Гіла Веста, який раніше теж працював в автомобільній компанії Cruise, що займалась запровадженням роботаксі й, врешті-решт, збанкрутувала.

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Тепер компанія хоче покрити збитки завдяки масовому продажу вживаних електромобілів й замінити їх на звичайні бензинові та гібридні авто. Перша партія з 20 000 автомобілів продалась за декілька місяців. Основою причиною такого попиту стали низькі ціни.