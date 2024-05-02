После того, как план Hertz по электрификации собственного автопарка провалился, компания выставила на продажу 20 000 электромобилей. Спрос на подержанные Tesla оказался отличным, поэтому компания решила продать еще 10 000 авто.

В 2021 году руководство Hertz заключило соглашение с Tesla о приобретении 100 тысяч электромобилей. Преимущественно это были Model 3 и дорогие Model S. Однако, из-за снижения цен на электромобили, которое инициировала Tesla, рынок подержанных автомобилей дестабилизировался и Hertz оказалась в затруднительном положении.

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Согласно отчетам компании, амортизация ее автопарка подскочила на 588 миллионов долларов, по сравнению с 2023 годом. Это привело к катастрофическим убыткам в 392 миллиона долларов за первый квартал 2024 года.

Дело в том, что ранее Hertz получал прибыль продавая подержанные автомобили, после того, как они достигнут определенного пробега в сервисе по аренде. Обесценивание подержанных электромобилей Tesla сделало это невозможным.

В марте главный исполнительный директор Hertz Стивен Шеер покинул пост. На его место был избран Гила Веста, который ранее тоже работал в автомобильной компании Cruise, занимавшейся внедрением роботакси и, в конце концов, обанкротилась.

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Теперь компания хочет покрыть убытки благодаря массовой продаже подержанных электромобилей и заменить их на обычные бензиновые и гибридные авто. Первая партия из 20 000 автомобилей продалась за несколько месяцев. Основой причиной такого спроса стали низкие цены.