Генеральный директор Hertz покинул свой пост после того, как масштабный план по переходу компании на 100 000 электромобилей Tesla, о котором объявили в 2021 году, провалился.

По плану предполагалось, что компания по аренде автомобилей Hertz инвестирует значительную сумму в Tesla, чтобы значительно расширить свой автопарк. Интересно, что на момент сделки прошло всего полгода как Hertz едва не оказался на грани банкротства.

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После объявления сделки стоимость акций Hertz увеличилась на 40%. Как оказалось через два с половиной года после заключения сделки, ремонт этих электромобилей оказался слишком дорогим для компании и руководство решило продать их по максимально низким ценам.

Теперь компания продолжит работу под руководством Гила Веста, бывшего главы Cruise, которая занималась программой беспилотных автомобилей в Калифорнии, и в результате также не принесла дивидендов.

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Теперь он должен преодолеть кризис в компании и выяснить, как сбалансировать существующий спрос на арендованные автомобили с бензиновыми двигателями с планами на будущее, где электромобили имеют больший приоритет.

Сейчас компания все еще распродает остатки своего парка электромобилей Tesla, которых на момент старта продаж в компании было более 20 000. Это также является болезненным фактором для руководства, ведь компания потеряла деньги на масштабной закупке ста тысяч автомобилей (которая в конце концов не была выполнена), а теперь еще и теряет средства на вторичном рынке, ведь Tesla недавно значительно снизила стоимость новых электромобилей.

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Теперь новый генеральный директор Гил Уэст должен вытащить Hertz из сложной экономической "ловушки" и стабилизировать ситуацию, чтобы стоимость акций компании снова росла, ведь сейчас они стоят примерно 20% от своего пикового значения в 2021 году.