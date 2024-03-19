Генеральний директор Hertz залишив свою посаду після того, як масштабний план з переходу компанії на 100 000 електромобілів Tesla, про який оголосили у 2021 році, провалився.

За планом передбачалось, що компанія з оренди автомобілів Hertz інвестує значну суму в Tesla, аби значно розширити свій автопарк. Цікаво, що на момент угоди пройшло лише пів року як Hertz ледь не опинився на межі банкрутства.

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Після оголошення угоди вартість акцій Hertz збільшилась на 40 %. Як виявилось через два з половиною роки після укладання угоди, ремонт цих електромобілів виявився занадто дорогим для компанії й керівництво вирішило продати їх за максимально низькими цінами.

Тепер компанія продовжить роботу під керівництвом Гіла Веста, колишнього очільника Cruise, яка займалася програмою безпілотних автомобілів в Каліфорнії, й в результаті також не принесла дивідендів.

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Тепер він має подолати кризу в компанії й з’ясувати, як збалансувати існуючий попит на орендовані автомобілі з бензиновими двигунами з планами на майбутнє, де електромобілі мають більший пріорітет.

Наразі компанія все ще розпродує залишки свого парку електромобілів Tesla, яких на момент старту продажів у компанії було понад 20 000. Це також є болючим фактором для керівництва, адже компанія втратила гроші на масштабній закупівлі ста тисяч автомобілів (яка врешті-решт не була виконана), а тепер ще й втрачає кошти на вторинному ринку, адже Tesla нещодавно значно знизила вартість нових електромобілів.

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Тепер новий генеральний директор Гіл Вест має витягнути Hertz зі складної економічної “пастки” й стабілізувати ситуацію, аби вартість акцій компанії знову зростала, адже нині вони коштують приблизно 20% від свого пікового значення в 2021 році.