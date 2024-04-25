После громкого сообщения компании по аренде автомобилей Hertz о распродаже своего автопарка электромобилей, в сети появились сотни объявлений о продаже подержанных Tesla. Некоторые из них продают по очень низким ценам.

Недавно Илон Маск делал громкие заявления, что Tesla готовит доступный электромобиль за 25 000 долларов. Будущую модель окрестили как "Model 2". Однако, недавно начали появляться сообщения о том, что компания сворачивает проект.

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Учитывая, что сейчас американский автопроизводитель переживает определенный кризис, вызванный падением стоимости акций, дебют Model 2 в ближайшее время, вероятно, не состоится. Однако, на вторичном уже есть несколько интересных предложений для тех, кто не желает ждать доступный электрокар от Tesla.

После того какHertz сделала неудачную ставку на электрификацию собственного автопарка, в компании появились тысячи электромобилей для продажи. В основном, это Tesla Model 3, однако иногда встречаются и Model S. Стоит отметить, что массовая распродажа привлекла внимание покупателей, поэтому большинство из этих электромобилей были проданы менее чем за месяц.

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Однако, на рынке вторичных авто в США таких предложений все еще достаточно. Например, в Сиэтле, штат Вашингтон, продают Model 3 2022 года выпуска с пробегом в 137 220 км, всего за 23 313 долларов. Есть также и более дешевые машины.

За полноприводную модель 2019 года в комплектации Performance просят 16 950 долларов. Автомобиль продают в Калифорнии и он имеет пробег в 346 886 км. Интересно, что стоимость новой Tesla Model 3 Performance в США начинается с отметки $40 490.

Для ценителей роскоши задешево есть более старые Model S. Одним из лучших предложений на рынке является этот электромобиль 2013 года выпуска, с пробегом чуть более 178 тысяч километров. Продавец просит за эту Tesla всего 12 749 долларов.

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Подобных автомобилей на рынке достаточно. Есть даже еще дешевле, однако они имеют сомнительную историю собственности, или были участниками ДТП. А вот для тех, кто ищет кроссовер - доступных предложений нет. В этом ценовом диапазоне продается только несколько Model X и Model Y.