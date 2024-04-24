С мощностью 510 лошадиных сил и временем разгона до сотни за 2,9 секунды это самая мощная Model 3 за всю историю.

Обновленная Tesla Model 3 "Highland" поступила в продажу в США в январе. Поэтому это было лишь вопросом времени, когда новая модель Performance последует этому примеру. Наконец новинка появилась, и Tesla называет ее самой мощной Model 3 на сегодняшний день.

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Новая Model 3 Performance имеет 510 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента. Ускорение до сотни занимает 2,9 секунды (предыдущая модель делала это за 3,1 секунды) и максимальную скорость 262 километра в час.

Model 3 Performance использует новый привод Tesla четвертого поколения, который обеспечивает повышение на 22 процента длительной мощности, 32 процента пиковой мощности и 16 процентов максимального крутящего момента. И это в то время как запас хода почти 500 км.

Но дело не только в скорости. Tesla обновила подвеску для лучшего контроля кузова с помощью нового режима Track Mode с адаптивными амортизаторами. Track Mode V3 также настраивает трансмиссию. Новые высокоэффективные тормоза имеют острее ощущение педали, улучшенную тормозную силу и лучшее распределение тепла. Новые 20-дюймовые кованые колеса также помогают уменьшить вес.

Небольшие визуальные изменения передней и задней панелей отличают модель Performance от остального модельного ряда Model 3, а также уменьшают сопротивление. Новый диффузор и спойлер из углеродного волокна обеспечивают пятипроцентное снижение сопротивления и 36-процентное снижение подъемной силы по сравнению с предыдущей моделью Performance.

Эти акценты из углеродного волокна переносятся на кабину с уникальным плетением на приборной панели. Это дополнительное углеродное волокно внутри сочетается со спортивными ковшеобразными сиденьями с улучшенной поддержкой и функцией вентиляции.

Tesla также предлагает свою технологию Full Self-Driving Assistance Driver на Model 3 Performance за дополнительные 8000 долларов США, тогда как такие варианты окраски, как Deep Blue metallic и Ultra Red, стоят от 1000 до 2000 долларов США дополнительно.

Новая Tesla Model 3 стоит 54 380 долларов. Заказать новую Model 3 Performance можно просто оплатив депозит в размере 250 долларов.

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