Новинка має 510 кінських сил і час розгону до сотні за 2,9 секунди. Тож це найпотужніша Model 3 за всю історію.

Оновлена Tesla Model 3 "Highland" надійшла в продаж у США в січні. Тож це було лише питанням часу, коли нова модель Performance послідує цьому прикладу. Нарешті новинка з’явилась, і Tesla називає її найпотужнішою Model 3 на сьогоднішній день.

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Нова Model 3 Performance має 510 кінських сил і 740 Нм крутного моменту. Прискорення до сотні займає 2,9 секунди (попередня модель робила це за 3,1 секунди) і максимальну швидкість 262 кілометри на годину.

Model 3 Performance використовує новий привод Tesla четвертого покоління, який забезпечує підвищення на 22 відсотки тривалої потужності, 32 відсотки пікової потужності та 16 відсотків максимального крутного моменту. І це в той час як запас ходу майже 500 км.

Але справа не тільки в швидкості. Tesla оновила підвіску для кращого контролю кузова за допомогою нового режиму Track Mode з адаптивними амортизаторами. Track Mode V3 також налаштовує трансмісію. Нові високоефективні гальма мають гостріше відчуття педалі, покращену гальмівну силу та кращий розподіл тепла. Нові 20-дюймові ковані колеса також допомагають зменшити вагу.

Невеликі візуальні зміни передньої та задньої панелей відрізняють модель Performance від решти модельного ряду Model 3, а також зменшують опір. Новий дифузор і спойлер з вуглецевого волокна забезпечують п’ятивідсоткове зниження опору та 36-відсоткове зниження підйомної сили порівняно з попередньою моделлю Performance.

Ці акценти з вуглецевого волокна переносяться на кабіну з унікальним плетивом на приладовій панелі. Це додаткове вуглецеве волокно всередині поєднується зі спортивними ковшеподібними сидіннями з покращеною підтримкою та функцією вентиляції.

Tesla також пропонує свою технологію Full Self-Driving Assistance Driver на Model 3 Performance за додаткові 8000 доларів США, тоді як такі варіанти фарбування, як Deep Blue metallic і Ultra Red, коштують від 1000 до 2000 доларів США додатково.

Нова Tesla Model 3 коштує 54 380 доларів. Замовити нову Model 3 Performance можна, сплативши депозит у розмірі 250 доларів.

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