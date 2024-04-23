Богдан Головатюк – засновник компанії TSK, у блозі на YouTube-каналі розповів про досвід ремонту та враження від футуристичного електричного пікапа Tesla Cybertruck.

Загалом, характеристики довгоочікуваного електропікапа розчарували більшість власників новинки, тож команда TSK не стала виключенням. Наприклад, розчаруванням став склоочисник та шум при його роботі. Перед запуском пікапа в серію, подейкували, що Tesla обладнає авто спеціальним лазером, який буде чистити скло від крапель, адже розмістити склоочисник немає куди.

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Як виявилось, інженери американського автовиробника вирішили інакше й встановили велику щітку, яку автор огляду назвав “шлагбаумом”. Також повідомлялось, що Cybertruck має бути більшим за Ford F-150, що теж виявилось маніпуляцією. Електричний пікап від Tesla має такі ж розміри, як і пікап від Ford.

Проте, одним найбільших розчарувань для команди TSK став запас ходу автомобіля. Tesla обіцяла показник в 500 миль, що становить понад 800 км, однак в реальності пікап з двомоторним компонуванням може подолати всього до 500 км.

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Перед запуском в серію, Ілон Маск робив гучні заяви, що Cybertruck матиме цінник в $39 900. Проте реальна вартість за двомоторну комплектацію становить 120 тисяч доларів й до того ж на автомобіль є довга черга. Топова комплектація вартує ще дорожче.

Tesla обіцяла, що в салоні пікап матиме консоль, яку при необхідності можна перетворити на третє сидіння попереду, а проблему з запасом ходу можна вирішити завдяки спеціальному пристрою, який встановлюється в кузові. Насправді ж, ця консоль нерухома, а пристрій досі не продається.

Також багато невідповідностей є в інтер’єрі авто. Богдан запевнив, що елементи оздоблення виглядають дешевими й мають погану підгонку. Саме через це, цей незвичний червоний Cybertruck завітав до майстерні TSK: усі його пластикові панелі в салоні, які, як виявилось, були виготовлені в Китаї, видавали сильний шум під час їзди.

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Однак, попри це, автор також зазначив й позитивні якості авто: Cybertruck не схожий на жодний автомобіль в потоці, тому перехожі звертають на нього увагу; пікап гарно керується, завдяки повороту задньої осі, має чудову динаміку та великі багажні відділення.