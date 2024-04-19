Фанати кінострічки вирішили перетворити сріблястий електромобіль Tesla Model X на героя культового кіно. Вони назвали його TMX-12 та додали елементи декору, які були встановлені на оригінальний DeLorean.

Модель оснащена повітрозабірниками, піддонами та енергетичним реактором, який розташований на дверях багажника. Звісно, це потрібно для “подорожей у часі”, так само як і вогнемети, які залишають сліди на асфальті.

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Власники цього електромобіля справді встановили справжні вогнемети під заднім бампером. Аби вони не пошкодили кузов автомобіля, майстри додали теплові екрани.

Команда також змінила задні ліхтарі, аби зробити їх схожими на автентичні ліхтарі DMC-12 із фільму. Майстри з Флориди, які займалась перетворенням цієї Model X, кажуть, що їм знадобилось близько пів року часу на втілення проєкту в життя.

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Це авто здатне розігнатись до 100 км/год всього за 2,5 секунди, адже ця Model X має комплектацію Plaid, що робить модель швидшим навіть за будь-який Lamborghini, за винятком гібрида Revuelto, який так само швидкий.

В оригінальному DeLorean DMC з фільму на номерному знаку було написано, “OUTATIME”. Власники цієї Tesla, однак, вибрала "OUTAGA5", що фактично означає "закінчився бензин". Фактично, це жарт, адже ця модель, до того ж імітує звук двигуна V12.

Але, це всього лише звук з динаміків, які встановлено під кузовом автомобіля. Насправді ж, ця Tesla має оригінальні електромотори й батарею. Також особливістю є двері “крила чайки”, які мав DMC-12 й вони теж заводські.

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Це не перший електромобіль Tesla, який вирішили переробити за мотивами культової кінострічки. Раніше, Власник Tesla Cybertruck переобладнав свій автомобіль у версію DeLorean DMC-12. Але того разу модель мала такого приголомшливого дизайну, як ця Model X.