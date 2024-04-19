Фанаты киноленты решили превратить серебристый электромобиль Tesla Model X в героя культового кино. Они назвали его TMX-12 и добавили элементы декора, которые были установлены на оригинальный DeLorean.

Модель оснащена воздухозаборниками, поддонами и энергетическим реактором, который расположен на двери багажника. Конечно, это нужно для "путешествий во времени", так же как и огнеметы, которые оставляют следы на асфальте.

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Владельцы этого электромобиля действительно установили настоящие огнеметы под задним бампером. Чтобы они не повредили кузов автомобиля, мастера добавили тепловые экраны.

Команда также изменила задние фонари, чтобы сделать их похожими на аутентичные фонари DMC-12 из фильма. Мастера из Флориды, которые занималась преобразованием этой Model X, говорят, что им понадобилось около полугода времени на воплощение проекта в жизнь.

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Это авто способно разогнаться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, ведь эта Model X имеет комплектацию Plaid, что делает модель быстрее даже любого Lamborghini, за исключением гибрида Revuelto, который так же быстрый.

В оригинальном DeLorean DMC из фильма на номерном знаке было написано, "OUTATIME". Владельцы этой Tesla, однако, выбрала "OUTAGA5", что фактически означает "закончился бензин". Фактически, это шутка, ведь эта модель, к тому же имитирует звук двигателя V12.

Но, это всего лишь звук из динамиков, которые установлены под кузовом автомобиля. На самом же деле, эта Tesla имеет оригинальные электромоторы и батарею. Также особенностью являются двери "крылья чайки", которые имел DMC-12 и они тоже заводские.

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Это не первый электромобиль Tesla, который решили переделать по мотивам культовой киноленты. Ранее, Владелец Tesla Cybertruck переоборудовал свой автомобиль в версию DeLorean DMC-12. Но в тот раз модель не имела такого потрясающего дизайна, как эта Model X.