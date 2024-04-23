Богдан Головатюк - основатель компании TSK, в блоге на YouTube-канале команды, рассказал об опыте ремонта и впечатлениях от футуристического электрического пикапа Tesla Cybertruck.

В общем, характеристики авто, разочаровали большинство владельцев пикапа, а потому команда TSK не стала исключением. Например, стеклоочиститель и шум при его работе. Перед запуском пикапа в серию поговаривали, что Tesla оборудует машину специальным лазером, который будет чистить стекло от капель, ведь разместить стеклоочиститель некуда.

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Как оказалось, инженеры американского автопроизводителя решили иначе и установили большую щетку, которую автор обзора назвал "шлагбаумом". Также сообщалось, что Cybertruck должен быть больше Ford F-150, что тоже оказалось манипуляцией. Электрический пикап от Tesla имеет такие же размеры, как и пикап от Ford.

Однако, одним из самых больших разочарований для команды TSK стал запас хода автомобиля. Tesla обещала показатель в 500 миль, что составляет более 800 км, однако в реальности пикап с двухмоторной компоновкой может преодолеть всего до 500 км.

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Перед запуском в серию Илон Маск делал громкие заявления, что Cybertruck будет иметь ценник в $39 900. Однако, реальная стоимость за двухмоторную комплектацию составляет 120 тысяч долларов и к тому же на автомобиль есть длинная очередь. Топовая комплектация стоит еще дороже.

Tesla обещала, что в салоне пикап будет иметь консоль, которую при необходимости можно превратить в третье сиденье впереди. А проблему с запасом хода можно решить благодаря специальному устройству, который устанавливается в кузове. На самом же деле, эта консоль неподвижна, а устройство до сих пор не продается.

Также много несоответствий есть в интерьере авто. Богдан заверил, что элементы отделки выглядят дешевыми и имеют плохую подгонку. Именно поэтому этот необычный красный Cybertruck посетил мастерскую TSK: все его пластиковые панели в салоне, которые, как оказалось, были изготовлены в Китае, издавали сильный шум во время езды.

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Однако, несмотря на это, автор также отметил и положительные качества авто: Cybertruck не похож ни на один автомобиль в потоке, поэтому прохожие обращают на него внимание; пикап хорошо управляется, благодаря повороту задней оси, имеет отличную динамику и большие багажные отделения.