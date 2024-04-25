Після гучного повідомлення компанії з оренди автомобілів Hertz про розпродаж свого автопарку електромобілів, в мережі з’явились сотні оголошень про продаж вживаних Tesla. Деякі з них продають за дуже низькими цінами.

Нещодавно Ілон Маск робив гучні заяви, що Tesla готує доступний електромобіль за 25 000 доларів. Майбутню модель охрестили як “Model 2”. Однак, нещодавно почали з’являтись повідомлення про те, що компанія згортає проєкт.

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Враховуючи, що зараз американський автовиробник переживає певну кризу, спричинену падінням вартості акцій, дебют Model 2 найближчим часом, ймовірно, не відбудеться. Однак, на вторинному вже є декілька цікавих пропозицій для тих, хто не бажає чекати на доступний електрокар від Tesla.

Після того, як Hertz зробила невдалу ставку на електрифікацію власного автопарку, в компанії з’явились тисячі електромобілів для продажу. Здебільшого, це Tesla Model 3, однак інколи зустрічаються й Model S. Варто зазначити, що масовий розпродаж привернув увагу покупців, тому більшість з цих електромобілів були продані менше ніж за місяць.

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Проте, на ринку вторинних авто в США таких пропозицій все ще вдосталь. Наприклад, в Сіетлі, штат Вашингтон, продають Model 3 2022 року випуску з пробігом в 137 220 км, всього за 23 313 доларів. Є також й дешевші автівки.

За повнопривідну модель 2019 року у комплектації Performance просять 16 950 доларів. Автомобіль продають в Каліфорнії й він має пробіг в 346 886 км. Цікаво, що вартість нової Tesla Model 3 Performance в США починається з позначки $40 490.

Для поціновувачів розкоші задешево є старіші Model S. Однією з найкращих пропозицій на ринку є цей електромобіль 2013 року випуску, з пробігом трохи більше ніж 178 тисяч кілометрів. Продавець просить за цю Tesla всього 12 749 доларів.

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Подібних автомобілів на ринку вдосталь. Є навіть ще дешевші, однак вони мають сумнівну історію власності, або були учасниками ДТП. А от для тих, хто шукає кросовер - доступних пропозицій немає. В цьому ціновому діапазоні продається лише декілька Model X та Model Y.