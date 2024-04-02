Очікуваний у 2025 році бюджетний автомобіль від компанії Ілона Маска буде оснащений платформою «next-gen», інноваційними батареями та революційними технологіями.

Tesla наполегливо працює над тим, що стане справді революційним автомобілем. Очікується, що Model 2, також відома як «Tesla за 25 000 доларів» або «малюк Tesla», з’явиться у 2025 році, і хоча компанія прагне зберігати певну таємницю щодо цього, вона часто надає певну інформацію, яка дає простір для здогадок.

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Що ми наразі знаємо про Tesla Model 2? Давайте складемо образ цього автомобіля, з яким компанія представить нову платформу, нові батареї, нові технології й за допомогою якого, перш за все, спробує значно збільшити обсяги продажів, щоб досягти 20 мільйонів автомобілів на рік у 2030 році.

Седан чи кросовер?

Почнемо з зовнішнього вигляду. Спочатку вважалося, що це буде якась коротша модель 3 із кузовом хетчбек, але потім припустили, що хетчбек може мати квадратну форму Cybertruck, звичайно, у меншому масштабі. Зараз щодо цього існує велика невизначеність. Деякі прототипи, помічені здалеку добре закамуфльовані, тож говорити про тип кузова важко.

Проте зовнішній вигляд, по суті, є однією з речей, які найменше цікавлять споживачів. Не виключено, що вона буде впущена як хетчбек, а згодом набуде вигляду кросовера. Однак успіх визначатиметься іншими факторами. Крім ціни, звичайно, буде автономність, продуктивність, швидкість зарядки, технології, програмне забезпечення тощо. Давайте розберемося в деталях.

Абсолютно нова платформа

Tesla чітко визначила, що Модель 2 буде побудована на новій платформі. Інженери вже працюють і знаходяться на передовій стадії розробки. Ця платформа, наразі відома як «Project Redwood», буде справді інноваційною.

Мова йде про переваги від революційного методу виробництва, який називається «процес без коробки», і все ще виготовлятиметься шляхом формування великих частин корпусу за один раз завдяки використанню Giga Press. Дійсно, вважається, що може бути використано лише одне лиття, що значною мірою відображає те, що відбувається з моделями, виготовленими під тиском.

Мінімум 400 км автономності

Платформа Model 2, яка має бути такою ж, як та, яку використовує майбутній Robotaxi, буде оснащена різними типами батарей, усі з яких виконуватимуть структурну функцію. Вважається, що високоякісні версії будуть встановлювати акумулятори з 4680 циліндричними осередками, але, як ми дізналися кілька днів тому, вони також будуть доступні з різними акумуляторами.

Зокрема, CATL заявила, що уклала стратегічне партнерство з американським виробником саме для постачання літій-залізо-фосфатних (LFP) хімічних акумуляторів, які забезпечуватимуть хорошу продуктивність (ми говоримо про дальність 400 км) при менших цінах. Китайський гігант також співпрацюватиме з Tesla у сфері зарядки, удосконалюючи методи для скорочення часу очікування на терміналі.

Програмне забезпечення та автономне водіння

Найдешевша модель у списку Tesla не має жодних недоліків щодо програмного забезпечення. Навпаки, завдяки новій платформі Model 2 запропонує найкраще, що має компанія. Про це можна здогадатися з того факту, що на такій же основі буде побудовано і роботаксі, яке, за визначенням, має бути оснащено автономним водінням рівня 5, щоб здійснювати поїздки без водія на борту.

Таким чином, Tesla Model 2 буде оснащено системою повністю автономного водіння останнього покоління, яка базується на нейронних мережах і штучному інтелекті. Як зазвичай, програмне забезпечення можна буде оновлювати дистанційно завдяки версіям OTA (по повітрю), які впливатимуть як на інформаційно-розважальні системи, так і на трансмісію та системи активної безпеки.

Де вироблятимуть

Щоб робити великі об’єми продукції, потрібно використовувати багато фабрик. Tesla Model 2 спочатку буде вироблятися в Техасі, на Austin Gigafactory, де компанія вдосконалюватиме процеси та лінії. Коли буде знайдено потрібну ефективність, Model 2 також буде виготовлятися в Берліні, зрештою, це модель, яка, здається, ідеальна для Європи, і в Шанхаї.

Але існуючих заводів буде недостатньо. Ось чому Tesla також будує нову Gigafactory у Мексиці та веде переговори про початок будівництва ще однієї нової фабрики. Її можна було б побудувати в Індії або, у будь-якому випадку, в країні Південно-Східної Азії, де за нижчих витрат виробництва та податкових переваг компанія могла б знайти ідеальне місце для задоволення зростаючого попиту в цій частині світу.