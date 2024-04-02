Ожидаемый в 2025 году бюджетный автомобиль от компании Илона Маска будет оснащен платформой "next-gen", инновационными батареями и революционными технологиями.

Tesla упорно работает над тем, что станет действительно революционным автомобилем. Ожидается, что Model 2, также известная как "Tesla за 25 000 долларов" или "малыш Tesla", появится в 2025 году, и хотя компания стремится сохранять определенную тайну относительно этого, она часто предоставляет определенную информацию, которая дает пространство для догадок.

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Что мы сейчас знаем о Tesla Model 2? Давайте составить образ этого автомобиля, с которым компания представит новую платформу, новые батареи, новые технологии и с помощью которого, прежде всего, попытается значительно увеличить объемы продаж, чтобы достичь 20 миллионов автомобилей в год в 2030 году.

Седан или кроссовер?

Начнем с внешнего вида. Сначала считалось, что это будет какая-то более короткая модель 3 с кузовом хэтчбек, но потом предположили, что хэтчбек может иметь квадратную форму Cybertruck, конечно, в меньшем масштабе. Сейчас по этому поводу существует большая неопределенность. Некоторые прототипы, замеченные издалека хорошо закамуфлированы, поэтому говорить о типе кузова трудно.

Однако внешний вид, по сути, является одной из вещей, которые меньше всего интересуют Не исключено, что она будет выпущена как хэтчбек, а впоследствии приобретет вид кроссовера. Однако успех будет определяться другими факторами. Кроме цены, конечно, будет автономность, производительность, скорость зарядки, технологии, программное обеспечение и тому подобное. Давайте разберемся в деталях.

Абсолютно новая платформа

Tesla четко определила, что Модель 2 будет построена на новой платформе. Инженеры уже работают и находятся на передовой стадии разработки. Эта платформа, пока известна как "Project Redwood", будет действительно инновационной.

Речь идет о преимуществах от революционного метода производства, который называется "процесс без коробки", и все еще будет изготавливаться путем формирования больших частей корпуса за один раз благодаря использованию Giga Press. Действительно, считается, что может быть использовано только одно литье, что в значительной степени отражает то, что происходит с моделями, изготовленными под давлением.

Минимум 400 км автономности

Платформа Model 2, которая должна быть такой же, как та, которую использует будущий Robotaxi, будет оснащена различными типами батарей, все из которых будут выполнять структурную функцию. Считается, что высококачественные версии будут устанавливать аккумуляторы с 4680 цилиндрическими ячейками, но, как мы узнали несколько дней назад, они также будут доступны с различными аккумуляторами.

В частности, CATL заявила, что заключила стратегическое партнерство с американским производителем именно для поставки литий-железо-фосфатных (LFP) химических аккумуляторов, которые будут обеспечивать хорошую производительность (мы говорим о дальности 400 км) при меньших ценах. Китайский гигант также будет сотрудничать с Tesla в сфере зарядки, совершенствуя методы для сокращения времени ожидания на терминале.

Программное обеспечение и автономное вождение

Самая дешевая модель в списке Tesla не имеет никаких недостатков по программному обеспечению. Наоборот, благодаря новой платформе Model 2 предложит лучшее, что может предложить компания. Об этом можно догадаться из того факта, что на такой же основе будет построено и роботакси, которое, по определению, должно быть оснащено автономным вождением уровня 5, чтобы осуществлять поездки без водителя на борту.

Таким образом, Tesla Model 2 будет оснащен системой полностью автономного вождения последнего поколения, которая базируется на нейронных сетях и искусственном интеллекте. Как обычно, программное обеспечение можно будет обновлять дистанционно благодаря версиям OTA (по воздуху), которые будут влиять как на информационно-развлекательные системы, так и на трансмиссию и системы активной безопасности.

Где будут производить

Чтобы делать большие объемы продукции, нужно использовать много фабрик. Tesla Model 2 сначала будет производиться в Техасе, на Austin Gigafactory, где компания будет совершенствовать процессы и линии. Когда будет найдено нужную эффективность, Model 2 также будет изготавливаться в Берлине, в конце концов, это модель, которая, кажется, идеальна для Европы, и в Шанхае.

Но существующих заводов будет недостаточно. Вот почему Tesla также строит новую Gigafactory в Мексике и ведет переговоры о начале строительства еще одной новой фабрики. Ее можно было бы построить в Индии или, в любом случае, в стране Юго-Восточной Азии, где при более низких издержках производства и налоговых преимуществах компания могла бы найти идеальное место для удовлетворения растущего спроса в этой части мира.