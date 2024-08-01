На рынок США "выкинут" десятки тысяч б/у Tesla

Hertz решила избавиться от автопарка электромобилей, ведь Tesla начала снижать цены на Model 3 и Model Y в 2022 и 2023 годах, что привело к падению стоимости перепродажи автомобилей компании, лишив ее главного источника поступления прибыли.

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К тому же Hertz обнаружила, что расходы на ремонт и обслуживание оказалось существенно выше, чем ожидалось. В то же время рынок вторичных электромобилей существенно изменился. Как сообщает Electrek, подержанные Tesla Model Y и Model 3 начали терять до 50% от своей первоначальной стоимости.

Негативная тенденция продолжается. Hertz сейчас наблюдает амортизацию на единицу в 600 долларов в месяц, поэтому, после публикации своих доходов, компания объявила, что ускорит продажи автомобилей Tesla.

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Руководство Hertz ожидает, что обновление автопарка будет существенно завершено до конца 2025 года. Сейчас вместо Tesla компания использует электромобили Polestars, Kia EV6, Chevrolet Bolt и Chevrolet Silverado EV.