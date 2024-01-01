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Какие автомобили из США покупали украинцы в июле: статистика

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 4,1 тыс. подержанных легковушек из США.
Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Tesla Model 3

Евгений Гудущан
logo19 августа, 11:25
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21% бывших в употреблении легковушек, что в июле перешли на украинские номера были из США, сообщает Укравтопром. По сравнению с июлем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти на 75%.

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Наибольшая доля из этого количества (44%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 37%. Гибридные - 7%. Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 6%.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. Tesla Model 3 - 418 ед.;
  2. Tesla Model Y - 401 ед.;
  3. Ford Escape - 280 ед.;
  4. Volkswagen Passat - 248 ед.;
  5. Jeep Cherokee - 245 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,7 лет.

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