Какие автомобили из США покупали украинцы в июле: статистика

21% бывших в употреблении легковушек, что в июле перешли на украинские номера были из США, сообщает Укравтопром. По сравнению с июлем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти на 75%.

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Наибольшая доля из этого количества (44%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 37%. Гибридные - 7%. Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 6%.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model 3 - 418 ед.; Tesla Model Y - 401 ед.; Ford Escape - 280 ед.; Volkswagen Passat - 248 ед.; Jeep Cherokee - 245 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,7 лет.