Какие технологии готовит Volkswagen для своих будущих моделей авто

Volkswagen предоставил Auto Express эксклюзивный краткий обзор своих текущих и будущих функций помощи водителю , которые направлены не только на повышение безопасности пассажиров в транспортном средстве, но и на уязвимых участников дорожного движения.

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Проактивная защита пешеходов (скоро)

Некоторое время так называемые "активные капоты" были ключевым элементом безопасности пешеходов, появляясь для увеличения расстояния между относительно мягкими человеческими телами и сравнительно прочным, как скала, металлическим блоком двигателя, таким образом уменьшая вероятность и тяжесть травм.

Новое решение Volkswagen под названием Proactive Pedestrian Protection, как и большинство активных капотов, будет работать в паре с автономной системой экстренного торможения (AEB). Однако, хотя большинство систем используют акселерометры для обнаружения движения и пиротехнику для развертывания капота, альтернатива VW вместо этого включает датчики с настройки AEB для определения размера препятствия и – если она идентифицирует что-то, по его мнению, может быть уязвимым участником дорожного движения – капот поднимется с помощью пружинного механизма.

Это может показаться не слишком отличным от других подобных решений, но это означает, стоимость ремонта без пиротехники значительно снизится. В VW говорят, что если столкновение все-таки произойдет, то отсутствие пиротехники также должно упростить ремонт установки.

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Проактивная защита пассажиров

Представьте себе: вы сидите в машине, хорошо зная, что у вас вот-вот врежутся. К счастью, на этот раз транспортное средство, приезжающего, является ничем иным, как самым дорогим в мире мягким игровым набором. К тому же у вас есть система проактивной защиты пассажиров (POP) VW, которая надежно держит вас на месте.

Чтобы продемонстрировать эту систему, Volkswagen решил разбить свой соответствующий "мягкий автомобиль" (по сути, куски пенопласта и брезент, прикреплены к роботизированной платформе стоимостью 800 000 фунтов стерлингов) в Volkswagen Passat, а мы сидели на водительском сиденье.

Когда автомобиль столкнулся с нами, ремни безопасности с предварительным натяжением прижали нас обратно на наши сиденья, а окна закрылись, чтобы оптимизировать эффективность подушки безопасности. Последние, конечно, были выключены для этого эксперимента для нашей собственной безопасности. Автомобиль также включил аварийные огни, и в случае настоящей аварии автоматически вызвал экстренные службы.

Экстренная помощь (скоро)

Представьте, что вы уснули за рулем или вам стало плохо и вы потеряли сознание. В этом сценарии будущая система "Emergency Assist" от VW имеет целью не только защитить водителя, но и тех, кто их окружает.

Когда он обнаруживает, что рулем не было никакого движения в течение более 20 секунд, водитель получает оповещение на приборной панели, чтобы восстановить контроль над транспортным средством. Если не будет ответа, автомобиль будет создавать небольшие толчки от тормозов и ремней безопасности с предварительным натяжением, чтобы попытаться разбудить водителя.

Дальнейшее отсутствие движения приведет к тому, что автомобиль съедет на обочину, используя различные датчики вокруг него для безопасной смены полосы движения. Затем автомобиль включит аварийные огни и подаст звуковой сигнал, чтобы оповестить других водителей, вызовет экстренную помощь, а также убедится, что двери разблокированы и световые фары включены, чтобы обеспечить легкий доступ в случае, если водитель серьезно болен.

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Помощь на перекрестках

Выехать с перекрестка может быть сложно, особенно когда автомобиль появляется ниоткуда. Система помощи при перекрестках от VW направлена на избежание столкновений, используя радарные детекторы с обеих сторон переднего бампера, чтобы определить любое поперечное движение и применить тормоза. В течение 400 миллисекунд транспортное средство может определить, возможно ли столкновение, и таким образом применить тормоза. Такая быстрая реакция означает, что эта функция также возможна для работы на слепых перекрестках и на скоростях примерно до 40 миль/час.

Автоматическое уклонение велосипедиста (вскоре)

Законы в Европе предусматривают, что автономная система безопасности не может выезжать на встречную дорогу, во избежание столкновения. Учитывая то, что специалисты по технике безопасности VW объясняют, что "торможение полезно только для избежания аварии на скорости до 60 км/ч", команда разработала новую систему, используя уже имеющееся оборудование, которое сможет объехать велосипедиста или другого уязвимого участника дорожного движения – все без вмешательства водителя.

Volkswagen сообщает нам, что система может быть обновлена через беспроводное обновление, хотя пока она находится на стадии предварительной разработки. Опять же, автомобиль может создавать толчки через тормозную систему, чтобы предупредить водителя о потенциальной опасности, а также может проигнорировать систему с помощью движений рулем.

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Connected Travel Assist

Volkswagen, как и большинство производителей, имеет собственную версию автономного вождения уровня 2, которая включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое центрирование полосы движения и даже автоматическая смена полосы движения.

Что, пожалуй, делает VW уникальным, то это тип системы и его интеграция с 'swarm' data. Идея в следующем: на улицах есть миллионы автомобилей VW, и эта технология сможет наблюдать за скоростью и направлением движения других транспортных средств, чтобы предвидеть опасность, оставаться на полосах без дорожной разметки или перенаправлять маршруты спутниковой навигации, чтобы избежать заторов. Все эти данные хранятся анонимными, чтобы сохранить конфиденциальность владельцев.

Появится еще больше функций, в том числе обнаружение светофора, которое остановит автомобиль на красный свет, а также позволит ему двигаться без вмешательства каждый раз, когда горит зеленый свет.