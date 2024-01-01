Что делать в случае ДТП: советы от полиции

Авария часто связана с шоком и не все сразу вспоминают что нужно делать. В Патрульной полиции Киевской области напомнили алгоритм действий.

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Что делать, если попали в дорожно-транспортное происшествие?

Напоминаем вам алгоритм действий:

Немедленно остановите транспортное средство.

Оставайтесь на месте ДТП.

Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Не перемещайте транспортное средство и предметы, имеющие причастность к происшествию.

Окажите домедицинскую помощь пострадавшим, вызовите медиков, или обратитесь за помощью к присутствующим.

Если все вышеперечисленные действия невозможны - отвезите пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, предварительно зафиксировав расположение следов ДТП и положение транспортного средства после его остановки. В медицинском учреждении сообщите свою фамилию и номерной знак транспортного средства, после чего вернитесь на место происшествия;

Сообщите о ДТП на линию 102 или 112 (г. Киев и Киевская область), запишите фамилии и адреса очевидцев и ждите прибытия полицейских. Сохраните все следы происшествия, огородите их и организуйте объезд места происшествия.

Если в ДТП отсутствуют травмированные, не нанесен материальный ущерб третьим лицам, участники ДТП не находятся в состоянии опьянения и имеют действительные полисы обязательного страхования, можно составить европротокол.

Преимуществами европротокола является скорость оформления ДТП, отсутствие админпротокола и штрафа, поэтому водительское удостоверение не изымается. Европротокол можно заполнить в бумажном виде на специальном бланке или в электронной форме по ссылке.