Що робити у разі ДТП: поради від поліції

Аварія часто пов’язана з шоком і не всі одразу пригадують що потрібно робити. У Патрульній поліції Київської області нагадали алгоритм дій.

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Що робити, якщо потрапили в дорожньо-транспортну пригоду?

Нагадуємо вам алгоритм дій:

Негайно зупиніть транспортний засіб.

Залишайтеся на місці ДТП.

Увімкніть аварійну сигналізацію і встановіть знак аварійної зупинки.

Не переміщайте транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди.

Надайте домедичну допомогу потерпілим, викличте медиків, або зверніться по допомогу до присутніх.

Якщо всі перелічені вище дії неможливі — відвезіть потерпілого до найближчого лікувального закладу, попередньо зафіксувавши розташування слідів ДТП та положення транспортного засобу після його зупинки. У медичному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, після чого поверніться на місце пригоди;

Повідомте про ДТП на лінію 102 або 112 (м. Київ та Київська область), запишіть прізвища й адреси очевидців та чекайте прибуття поліцейських. Збережіть всі сліди пригоди, обгородіть їх та організуйте об’їзд місця пригоди.

Якщо у ДТП відсутні травмовані, не завдано матеріальної шкоди третім особам, учасники ДТП не перебувають у стані сп’яніння та мають дійсні поліси обов’язкового страхування, можна скласти європротокол.

Перевагами європротоколу є швидкість оформлення ДТП, відсутність адмінпротоколу та штрафу, тож посвідчення водія не вилучається. Європротокол можна заповнити в паперовому вигляді на спеціальному бланку або в електронній формі за посиланням.