В полиции напомнили, как велосипедистам стать более заметными

Одним из ключевых инструментов уменьшения аварийности является заметность на дороге: на машине предусмотрены габаритные огни, на велосипеде - катафоты, но от статуса велосипедиста до пешехода - всего один шаг с двухколесного.

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Патрульная полиция Украины решила напомнить о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде:

Светоотражающий жилет - вещь, которой пользуются экстренные службы в темное время суток, если нужно быть заметным на дороге. Вариаций жилетов множество - выберите самый удобный и добавьте к своему арсеналу безопасности.

Светоотражающая лента - универсальная вещь, которую можно разместить на одежде или аксессуарах. Она непременно сделает вас более заметными.

Разнообразные светоотражающие аксессуары, в частности брелоки, наклейки, нашивки - выбор огромный. Подбирайте по вкусу и будьте заметнее.