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У поліції нагадали, як велосипедистам стати більш помітними

Скорочення світлового дня робить і без того небезпечні поїздки велосипедом дорогами ще більш ризикованими. Аби зменшити ймовірність ДТП, велосипедистам краще стати більш помітними.
Як велосипедистам стати більш помітними - Auto24

ФОТО: Патрульна поліція України |

Як велосипедистам стати більш помітними

Євген Гудущан
logo19 вересня, 11:20
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Одним із ключових інструментів зменшення аварійності є помітність на дорозі: на автівці передбачено габаритні вогні, на велосипеді — катафоти, але від статусу велосипедиста до пішохода — всього один крок із двоколісного.

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Патрульна поліція України вирішила нагадати про необхідність використання світловідбивних елементів на одязі:

Світловідбивний жилет — річ, якою користуються екстрені служби в темну пору доби, якщо потрібно бути помітним на дорозі. Варіацій жилетів безліч — оберіть найзручніший та додайте до свого безпекового арсеналу.

Світловідбивна стрічка — універсальна річ, яку можна розмістити на одязі або аксесуарах. Вона неодмінно зробить вас помітнішими.

Різноманітні світловідбивні аксесуари, зокрема брелоки, наліпки, нашивки — вибір величезний. Підбирайте до смаку й будьте помітнішими.

#Безпека дорожнього руху #велосипед #Новини #Автоподія