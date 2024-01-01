У поліції нагадали, як велосипедистам стати більш помітними

Одним із ключових інструментів зменшення аварійності є помітність на дорозі: на автівці передбачено габаритні вогні, на велосипеді — катафоти, але від статусу велосипедиста до пішохода — всього один крок із двоколісного.

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Патрульна поліція України вирішила нагадати про необхідність використання світловідбивних елементів на одязі:

Світловідбивний жилет — річ, якою користуються екстрені служби в темну пору доби, якщо потрібно бути помітним на дорозі. Варіацій жилетів безліч — оберіть найзручніший та додайте до свого безпекового арсеналу.

Світловідбивна стрічка — універсальна річ, яку можна розмістити на одязі або аксесуарах. Вона неодмінно зробить вас помітнішими.

Різноманітні світловідбивні аксесуари, зокрема брелоки, наліпки, нашивки — вибір величезний. Підбирайте до смаку й будьте помітнішими.