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У поліції нагадали вимоги до велосипедистів на дорозі

Велосипед є дуже гарним спортивним знаряддям та відмінним засобом для прогулянок. При цьому його використання на дорогах несе певну небезпеку, тож у поліції нагадали вимоги до велосипедистів.
Складено список вимог до велосипедистів - Auto24

ФОТО: Патрульна поліція Київської області|

Вимоги до велосипедистів на дорозі

Євген Гудущан
logo22 серпня, 21:45
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Патрульна поліція Київської області склала список вимог до велосипедистів. Варто зазначити, шо за невиконання цих вимог не передбачено жодної відповідальності – велосипедистів майже ніколи не штрафують з порушення правил дорожнього руху.

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Для власної безпеки кожен велосипедист повинен пам'ятати:

  • завжди використовувати особисті засоби безпеки (шолом, наколінники та налокітники);
  • одягати світловідбиваючий жилет чи позначати себе флікерами, щоб бути більш помітним на дорозі;
  • завчасно показувати зміну руху іншим учасникам дорожнього руху;
  • дотримуватись вимог знаків, розмітки та сигналів світлофора;
  • під час руху триматися крайньої правої сторони;
  • не сідати за кермо двоколісного в стані сп'яніння.

#Поради #Автомобілісту