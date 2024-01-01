У поліції нагадали вимоги до велосипедистів на дорозі

Велосипед є дуже гарним спортивним знаряддям та відмінним засобом для прогулянок. При цьому його використання на дорогах несе певну небезпеку, тож у поліції нагадали вимоги до велосипедистів.