У поліції нагадали вимоги до велосипедистів на дорозі

ФОТО: Патрульна поліція Київської області|
Вимоги до велосипедистів на дорозі
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22 серпня, 21:45
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Патрульна поліція Київської області склала список вимог до велосипедистів. Варто зазначити, шо за невиконання цих вимог не передбачено жодної відповідальності – велосипедистів майже ніколи не штрафують з порушення правил дорожнього руху.
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Для власної безпеки кожен велосипедист повинен пам'ятати:
- завжди використовувати особисті засоби безпеки (шолом, наколінники та налокітники);
- одягати світловідбиваючий жилет чи позначати себе флікерами, щоб бути більш помітним на дорозі;
- завчасно показувати зміну руху іншим учасникам дорожнього руху;
- дотримуватись вимог знаків, розмітки та сигналів світлофора;
- під час руху триматися крайньої правої сторони;
- не сідати за кермо двоколісного в стані сп'яніння.