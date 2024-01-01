В полиции напомнили требования к велосипедистам на дороге

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|
Требования к велосипедистам на дороге
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22 августа, 21:45
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Патрульная полиция Киевской области составила список требований к велосипедистам. Стоит отметить, что за невыполнение этих требований не предусмотрено никакой ответственности – велосипедистов почти никогда не штрафуют за нарушение правил дорожного движения.
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Для собственной безопасности каждый велосипедист должен помнить:
- всегда использовать личные средства безопасности (шлем, наколенники и налокотники);
- одевать светоотражающий жилет или обозначать себя фликерами, чтобы быть более заметным на дороге;
- заблаговременно показывать изменение движения другим участникам дорожного движения;
- соблюдать требования знаков, разметки и сигналов светофора;
- во время движения держаться крайней правой стороны;
- не садиться за руль двухколесного в состоянии опьянения.