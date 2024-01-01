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В полиции напомнили требования к велосипедистам на дороге

Велосипед является очень хорошим спортивным снарядом и отличным средством для прогулок. При этом его использование на дорогах несет определенную опасность, поэтому в полиции напомнили требования к велосипедистам.
Составлен список требований к велосипедистам - Auto24

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|

Требования к велосипедистам на дороге

Евгений Гудущан
logo22 августа, 21:45
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Патрульная полиция Киевской области составила список требований к велосипедистам. Стоит отметить, что за невыполнение этих требований не предусмотрено никакой ответственности – велосипедистов почти никогда не штрафуют за нарушение правил дорожного движения.

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Для собственной безопасности каждый велосипедист должен помнить:

  • всегда использовать личные средства безопасности (шлем, наколенники и налокотники);
  • одевать светоотражающий жилет или обозначать себя фликерами, чтобы быть более заметным на дороге;
  • заблаговременно показывать изменение движения другим участникам дорожного движения;
  • соблюдать требования знаков, разметки и сигналов светофора;
  • во время движения держаться крайней правой стороны;
  • не садиться за руль двухколесного в состоянии опьянения.

#Советы #Автомобилисту