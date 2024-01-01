Велопатрульные начали активно штрафовать водителей за нарушение правил парковки

Нехватка паркомест в столице и искусственное их сокращение приводит к огромному количеству нарушений правил парковки водителями автомобилей. Полицейские на велосипедах охотно выписывают водителям штрафы.

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Ситуация с парковкой в столице становится все более напряженной. Дело не только в увеличении количества автомобилей: немало мест для парковки отгораживают антипарковочными столбиками, ставят новые знаки, запрещающие парковку и рисуют велодорожки там, где раньше были места для парковки.

"Ежедневно мы обнаруживаем транспортные средства, водители которых паркуются с нарушением правил дорожного движения. Среди них есть и руководители, которые занимают места, предназначенные для лиц с инвалидностью. С нарушителями инспекторы проводят профилактические беседы по недопущению нарушений ПДД и составляют на них соответствующие административные материалы", - сообщается на странице Патрульной полиции Киева в соцсети.

Размер штрафа за парковку под знаком остановка или стоянка запрещена составляет 340 гривен, хотя в некоторых случаях штраф может достигать до 680 гривен (если стоянка препятствует движению) и даже 1700 за парковку на месте для лиц с инвалидностью.