Киев уже имеет огромное количество вело дорожек, но сами велосипедисты на них встречаются не часто.

На улице Лысенко в столице отделили велополосу - установили пластиковые борта и делинеаторы. Это сделает невозможным парковку на велополосе. Также отделили велополосы на улицах Рейтарской, Золотоустовской и Большой Кольцевой.

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Развитие велоинфраструктуры является одним из ключевых направлений деятельности КП "Центр организации дорожного движения". В рамках деятельности сотрудники предприятия:

разрабатывают схемы организации дорожного движения с учетом велосипедных полос и велопереездов;

разрабатывают и устанавливают соответствующие знаки дорожного движения;

устанавливают светофоры с общими линзами для перехода пешеходов и переезда велосипедистов;

устанавливают велосипедные светофоры.

Напомним, что для создания вело инфраструктуры тратится немало средств налогоплательщиков. Также для удобства относительно малочисленной группы велосипедистов у водителей и пешеходов отбирают часть их пространства. Учитывая холмистую местность столицы и климат, использование велосипедов в качестве транспорта развивается медленно.