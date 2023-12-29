Хотя количество пользователей электровелосипедов выросло до невиданного ранее уровня, количество ограничений и запретов на электровелосипеды и электросамокаты по всему миру также начало увеличиваться.

Нью-Йорк ставит преграду

Мегаполис объявил о запрете на продажу электрических велосипедов, аккумуляторы которых не соответствуют стандартам UL. Компании получили полгода льготного периода. Несколько месяцев назад запрет начал действовать.

Причина таких фискальных преград вроде и оправдана, поскольку в жилых зданиях Нью-Йорка произошел ряд опасных пожаров. Некоторые из них имели летальный исход из-за возгорания плохо сконструированных батарей электровелосипедов.

Читайте также В Нью-Йорке больше не будет скоростных прокатных скутеров, разве что электровелосипеды

Для повышения безопасности многие ведущие производители электровелосипедов, например Rad Power Bikes, в ответ выпустили аккумуляторы, совместимые с UL, гарантируя, что их модели все еще можно будет продавать в городе.

Напомним, стандарт безопасности UL 2849 является золотым стандартом для аккумуляторных систем электровелосипедов. Этот уровень требования предотвращает инциденты через электрические, механические и пожарные опасности и охватывает не только аккумулятор электровелосипеда, но и оценивает функциональную безопасность всей системы электровелосипеда.

В штате Нью-Йорк действует общее законодательство, регулирующее использование электровелосипедов. В некоторых округах и городах также действуют местные постановления. Фото: Velotric Ebike

Скажем, в Bosch система UL 2849 тестирует не только батарею, но и комплексно мониторит всю "умную" электрическую базу, начиная от управления аккумуляторами интеллектуальной системой BMS.

Это защищает от перегрева элементов батареи и выявляет другие ошибки, например перегрузки и чрезмерный разряд аккумулятора. Инновационная технология BMS не только улучшает безопасность, но и продлевает срок службы батареи.

Аккумулятор с отметкой UL сертифицирован согласно строгим требованиям стандарта безопасности UL 2849: он не загорится и не взорвется во время зарядки или езды. Фото: ternbicycles.com

Париж запретил прокат электроскутеров, но что-то пошло не так

Формально парижане проголосовали на референдуме о запрете прокатных электрических скутеров, но результаты были достаточно односторонними. Как выяснилось позже, примерно 90% избирателей поддержали запрет совместных электросамокатов, но чрезвычайно низкая явка избирателей показала, что фактически этот запрет поддержало примерно 7% зарегистрированных избирателей. Остальные просто не пришли.

Этого оказалось достаточно и формальное большинство, а на самом деле меньшинство избирателей, проголосовали за запрет совместных электросамокатов в столице Франции.

Запрет совместных электроскутеров обернулся улицам Парижа резким ростом электровелосипедистов. Фото: media.tacdn.com

Зато количество совместных (шеринговых) электровелосипедов выросло вдвое по сравнению с уровнем, который наблюдался до запрета прокатных электросамокатов.

Читайте также Франция обязывает говорить о пользе велосипедов и ходьбы пешком в рекламе автомобилей



Burning Man может запретить электровелосипеды

Ежегодный фестиваль Burning Man в невадской пустыне Блэк-Рок всегда ассоциировался с велосипедами и другими двухколесными транспортными средствами. Как помните, там полностью запрещено передвижение на моторизованном транспорте, исключение составляют велосипеды. Они там стали вторым способом передвижения после пеших прогулок.

Читайте также Велосипеды постепенно вытесняют автомобили: где это происходит

Есть ограничение скорости – не более 8 км/ч, но владельцы электрических велосипедов гоняют среди большого количества людей гораздо быстрее, иногда вызывая столкновения.

Участники Burning Man катаются на велосипеде во время ежегодного фестиваля (штат Невада). Фото: Энди Беррон / Reno Gazette-Journal

Именно поэтому организаторы Burning Man, которые обычно избегают политики радикального запрета, в этом году предварительно предупредили участников, что когда поведение электровелосипедистов не улучшится, то электровелосипеды будут добавлены в список запрещенных.

Вот так несколько плохих яблок испортят все запасы, и это подчеркивает важность безопасного движения вокруг пешеходов.

Студенческие городки против электровелосипедов

Перед началом учебного года многие колледжи и университеты объявили, что студентам не стоит возвращаться с каникул в кампусы с электровелосипедами и электросамокатами. На них наложено табу.

Кампусы многих университетов начали на своей территории признавать электровелосипеды и электроскутеры вне закона. Фото: transportation.umd.edu

Кампусы практически являются пешеходной зоной, по крайней мере в университетах. Ситуация примерно такая же, что и на фестивале Burning Man, парках и в зонах отдыха. Уже установлено, что пешеход и едущий со скоростью 30 км/ч велосипедист очень опасны друг к другу.

Читайте также Полиция пересаживается на электровелосипеды, чтобы ловить нарушителей на... электровелосипедах

В студенческих городках также большие опасения пожаров из-за некачественных батарей, как это уже произошло в Нью-Йорке. Однако в отличие от мегаполиса, где разрешены электровелосипеды и самокаты только из аккумуляторов, имеющих соответствующие сертификаты безопасности UL, многие кампусы объявили о полном запрете электровелосипедов и аккумуляторных скутеров.

Студенческая молодежь приняла образ жизни без автомобилей благодаря электрическим велосипедам. Фото: ae01.alicdn.com

И это уже вылилось в проблему, поскольку для многих студентов электровелосипеды и электросамокаты являются единственным видом транспорта. Молодежь приняла образ жизни без автомобилей благодаря электрическим велосипедам, из-за того, что хранение автомобилей в кампусе очень дорогое из-за ограниченного количества разрешений на парковку.

Вместо послесловия

Несмотря на увеличение количества запретов, электрические велосипеды постепенно набирают весомое содержание в логистике человечества по всей планете. Ожидается, что количество сторонников этого вида транспорта возрастет.

Электрификацию велотранспорта уже не остановить, но под эту логистику придется перестраивать всю уличную инфраструктуру, поскольку электровелосипедный трафик будет только расти. Фото: Velotric Ebike

Учитывая то, что электровелосипедов на дорогах становится больше, чем когда-либо прежде, и нет никаких признаков остановки этой тенденции, перед органами власти непременно встанет вопрос не столько запрета, сколько улучшения или даже создания инфраструктуры для электровелосипедов не только в городах, но и в кампусах, зонах отдыха и на загородных маршрутах.

Читайте также День без автомобиля: пешеходов и велосипедистов должно стать больше