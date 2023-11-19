Поскольку догнать электровелосипедистов на автомобиле практически невозможно, то правоохранительные органы все чаще используют электрические велосипеды, которые во многих случаях более эффективны.

Во многих американских штатах уже законодательно запрещено движение электровелосипедов по велодорожкам. Там приоритет только за педально-мускульными роверами. А вот аккумуляторные велосипеды приравняли к транспортным средствам, им предписано ехать только по уличной сети и дорогам общего пользования.

Конная полиция для преследования водителей электровелосипедов, нарушающих ПДД, желаемых результатов не дала. Поэтому все больше полицейских стали использовать педальные электробайки. Об этом, в частности, рассказывает соответствующая страница American Bike Patrol Services.

Департамент полиции Лос-Анджелеса добавляет электровелосипеды в свой транспортный парк. Фото: bicycleretailer.com

Опыт округа Уошо в Неваде, севернее озера Тахо, показал целесообразность такого новшества. Проблема заключалась в том, где именно и как ездят водители электровелосипедов. Там также принято запрет электрическим велосипедам использовать велосипедные дорожки, отправив их на автомобильные полосы движения.

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Офис шерифа приобрел шесть новых электровелосипедов Recon Power для контроля соблюдения правил дорожного движения, в т.ч. за соблюдением закона о запрещении использования электровелосипедов на велосипедных дорожках

Во Фресно, штат Калифорния, действует мощная программа патрулирования велосипедами, в рамках которой многие полицейские ездят на электрических велосипедах BULLS. Это модель, которая также оказалась популярна в полиции Лос-Анджелеса.

Согласитесь, такой дорожкой да еще по лестнице за воришкой на патрульном автомобиле не проедешь, а вот электровелосипедом – запросто. Фото: cdn.shopify.com

Во Фресно патрульные обычно преодолевают до 60 и более километров в день. Работают парами. Практическое применение электророверов доказало, что это действенный инструмент для противодействия преступникам.

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"Они не знают, когда мы там, они не слышат, как мы прибываем. Они не видят нас и мы можем наблюдать и действовать быстрее", – объясняет офицер Дастин Фримен.