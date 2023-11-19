Оскільки наздогнати електровелосипедистів на автомобілі практично неможливо, то правоохоронні органи все частіше використовують електричні велосипеди, які у багатьох випадках ефективніші.

У багатьох американських штатах уже законодавчо заборонено рух електровелосипедів велодоріжками. Там пріоритет тільки за педально-мускульними роверами. А ось акумуляторні велосипеди прирівняли до транспортних засобів, їм належить їхати тільки вуличною мережею та дорогами загального користування.

Кінна поліція для переслідування водіїв електровелосипедів, які порушують ПДР, бажаних результатів не дала. Тому дедалі більше поліцейських почали використовувати педальні електробайки. Про це, зокрема, розповідає відповідна American Bike Patrol Services.

Департамент поліції Лос-Анджелеса додає електровелосипеди до свого транспортного парку. Фото: bicycleretailer.com

Досвід округу Уошо в Неваді, на північ від озера Тахо, показав доцільність такого нововведення. Проблема полягала в тому, де саме і як їздять водії електровелосипедів. Там також прийнято заборону електричним велосипедам використовувати велосипедні доріжки, відправивши їх на автомобільні смуги руху.

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Офіс шерифа придбав шість нових електровелосипедів Recon Power для контролю за дотриманням правил дорожнього руху, в т.ч. за дотриманням закону про заборону використання електровелосипедів велосипедними доріжками

У Фресно, штат Каліфорнія, діє потужна програма патрулювання велосипедами, у рамках якої багато поліцейських їздить на електричних велосипедах BULLS. Це модель, яка також виявилася популярною у поліції Лос-Анджелеса.

Погодьтеся, такою доріжкою та ще й по східцях за злодюжкою на патрульній автівці не проїдеш, а ось електровелосипедом – запросто. Фото: cdn.shopify.com

У Фресно патрульні зазвичай долають до 60 і більше кілометрів за на день. Працюють парами. Практичне застосування електророверів довело, що це дієвий інструмент для протидії злочинців.

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"Вони не знають, коли ми там, вони не чують, як ми прибуваємо. Вони не бачать нас і ми можемо спостерігати та діяти швидше", - пояснює офіцер Дастін Фрімен.