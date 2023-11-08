Основний постачальник мікромобільності в Нью-Йорку компанія Revel, що надавала послуги з прокату електроскутерів, переходить на прокат електричних автомобілів.

Перед цим прокатна компанія вийшла зі сфери послуг у Вашингтоні та Маямі, частково залишалася у Нью-Йорку та Сан-Франциско, але поступово і там зменшувала масштаби своїх операцій зі скутерами. З недавнього свого парку у понад 6000 електричних скутерів у США компанія нині має менш як 3000 байків, які також повністю виведе з обігу.

Скутери, що розвивали швидкість 48 км/год, отримали високу оцінку за їхню ефективну маневровість, що дозволяло водіям об’їжджати міський трафік і рухатися з більшою швидкістю, ніж електровелосипеди. Однак останнім часом вони не давали бажаного прибутку.

Читайте також Yamaha випустила футуристичний електроскутер

Наразі оголошено про припинення роботи скутерів Revel у Нью-Йорку та Каліфорнії. Натомість Revel планує подвоїти послуги спільного/прокатного використання зарядних станцій та електромобілів, які останнім часом дають більшу частину доходу компанії.

Очікується, що останній день прокату буде 18 листопада. Виведені з експлуатації байки відправлять на переробні заводи в Нью-Йорку та інших міст. Фото: afisha.life

Однак ніша порожньою не буде. Оператор прокату Citi Bike планує збільшити парк педально-мускульних та педальних електровелосипедів. Його програма спільних велосипедів Нью-Йорка передбачає подвоєння кількості, яка наразі становить 10 000.

Читайте також Велосипеди поступово витісняють електромобілі: де це відбувається

Порівняно з мускульними велосипедами жителів Нью-Йорка прихильніше ставляться до електричних велосипедів Citi, оскільки ті не вимагають великих зусиль. Вони дозволяють подолати відстань із меншим фізичним навантаженням, дістатися до місця призначення, не спітнівши.

Очікується значний попит на електровелосипеди, що суттєво виграють перед електричними самокатами – в дорозі не стоїш, а сидиш, що зменшує навантаження на хребет та ноги. Фото: images.ctfassets.net

Щоправда, задля безпеки Citi Bikes знизить на електричних велосипедах швидкість з 32 до 29 км/год. Департамент транспорту мегаполіса також підтвердив, що вони запустять кампанію навчання водіїв безпечній роботі з електровелосипедами, але нічого не сказав про додаткові програми безпеки щодо автомобілів, які спричиняють набагато серйозніші травми, ніж мускульно-педальні чи електричні велосипеди.

Читайте також Велосипеди поступово витісняють електромобілі: де це відбувається

Нині програма Citi Bikes вважається найкращим транспортним сервісом. Експерти вже назвали електровелосипеди «транспортним феноменом»: у серпні 2023 року система «встановила місячний рекорд із понад чотирма мільйонами поїздок, що на 63 відсотки більше, ніж у тому ж місяці 2019 року.

Основними користувачами електричних роверів Citi Bikes залишається молодь. Фото: assets.vogue.com